FC Porto : Yacine Brahimi remporte le Dragon d’Or-2017

Yacine Brahimi est à l’honneur au FC Porto. L’attaquant algérien a eu le mérite d’être sacré Dragon d’Or 2017, distinction qui récompense le meilleur joueur du FC Porto sur la saison 2016-2017.

Au cours d’une grandiose cérémonie organisée dans la soirée de mercredi à Porto, le numéro 8 des Verts a reçu son trophée des mains d’une autre légende du FC Porto et non moins sélectionneur de l’équipe Nationale d’Algérie, Rabah Madjer.

Le successeur de Lucas Alcaraz à la tête des Verts, légende vivante du FC Porto, a été choisi par le club pour remettre le trophée à Yacine Brahimi. Rabah Madjer en a profité aussi pour offrir un maillot de l’équipe Nationale flanqué de son nom au président du FC Porto.

Dans une courte allocution, Yacine Brahimi s’est dit heureux de cette distinction et a confié son ambition de gagner le championnat. «Je suis très heureux d’appartenir à ce grand club et à cette grande famille. Je remercie tous mes coéquipiers car sans eux, je n’aurais jamais pu remporter ce trophée. Ça me motive «énormément pour la suite», a déclaré Brahimi et d’ajouter «Cette année les supporteurs sont extraordinaires. On ne cessera jamais de les remercier et j’espère qu’on pourra aller jusqu’au bout cette saison. Du fond du cœur j’espère qu’on remportera le championnat», a-t-il dit avant de conclure en dédiant le trophée à sa maman «Si je suis là, c’est grâce à tout ce qu’elle a fait pour moi», a-t-il dit.

Il est certain que Rabah Madjer a profité de son séjour à Porto pour s’entretenir longuement avec Yacine Brahimi au sujet de l’équipe nationale et de son projet de jeu. Comme ceci a été révélé, l’attaquant du FC Porto a déjà reçu sa convocation pour le match du Nigéria, comptant pour la dernière journée des éliminatoires au Mondial-2018 et Rabah Madjer a commencé à discuter avec les cadres.

Rabah Madjer et son staff envisage en effet d’ouvrir une nouvelle page avec les joueurs de l’équipe Nationale en perspective de la CAN-2019 a déjà décidé de rappeler le Slimani, Mahrez, Bentaleb et Ghoulam, tous absents lors du dernier match face à la Zambie.

Amar Benrabah