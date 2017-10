Dans la LUCARNE : Entre «pros» et «pros»

Il est loin le football national postindépendance. Que d’eau a coulé sous les ponts depuis !

Le football était géré par une Fédération Amateur et donc, on était dans un tel système de compétition pendant plusieurs décennies. On s’est habitué, faut-il le préciser, à une telle situation. Et les footballeurs n’étaient pas rémunérés comme c’est le cas actuellement. Le sport, et le football plus particulièrement, était à leurs yeux une passion, un plaisir, et partant un hobby. Nombreux sont les joueurs qui travaillaient et percevaient leurs salaires de leur labeur, à la sueur de leur front. Ce n’est pas le football qui les faisait vivre. Toujours est-il, tout le monde était content, et sur un terrain les spectateurs avaient pour leur argent, puisqu’ils voyaient de très belles choses avec prouesse technique et du beau football avec en prime d’excellents joueurs qui savaient comment «domestiquer» un ballon de football. A l’époque, le ballon était lourd par rapport à celui d’aujourd’hui étant en cuir véritable. Lorsqu’il pleuvait, ce n’était pas facile de le contrôler ou de le frapper surtout de la tête. Il peut vous «scalper». Les souliers de football étaient eux aussi très lourds. En dépit de ces moyens difficiles, les joueurs parvenaient à faire sourire les foules et le football était vraiment beau. Les meilleures années du football étaient sous le système amateur. Avec l’avènement de la réforme sportive et le Code de l’EPS de 1976, on est rentré de plain-pied dans le semi-professionnalisme, puisque le joueur travaillait dans l’entreprise sponsor du club et il percevait un salaire. Cette période du semi-professionnalisme a été très faste et elle nous a permis de passer à une phase plus florissante où l’on a commencé à cueillir les fruits de notre travail. «On a semé et on a cueilli». C’était l’équipe de 82 et 86, la CAN 90 remportée par l’Algérie avec plus de 90% de locaux. Cette période où tout réussissait à l’Algérie, curieusement, hormis les mondiaux de 2010 et 2014. les choses commencent à se détériorer depuis le lancement du professionnalisme durant la saison 2010/2011. Le fait qu’on avait mis la charrue avant les bœufs nous a joué un mauvais tour. Aujourd’hui, nos joueurs du cru ne peuvent former le « gros » de notre équipe nationale. Ils ne sont pas suffisamment préparés si l’on prend en ligne de compte les propos de certains analystes et experts. Aujourd’hui, malgré le fait qu’on a désigné un trio exclusivement local, on n’arrive pas à compter sur les joueurs évoluant dans notre championnat. D’ailleurs, l’un des entraîneurs adjoints, Menad, a été très précis dans son intervention lorsqu’il s’agira de choisir l’effectif qui affrontera le Nigéria. Pourtant, il ne s’agit pas d’un match décisif sur le plan du résultat. En dépit de cela, on ne veut pas compter sur les locaux. Du moins, en ce moment précis. On estime, peut-être, qu’ils ne sont pas encore du niveau des joueurs «pros». «Il n’est pas possible de faire venir les locaux en ce moment», avait affirmé Menad. Quand est-ce qu’on peut le faire ? Apparemment, quand la «poule aura des dents». A vrai dire, les discours sur les joueurs locaux sont un prétexte comme «l’étrier que le cavalier utilise pour monter sur sa monture». Il faut être audacieux et compter sur eux ou ne chercher que le résultat immédiat. Là, on ne fera que du replâtrage qui nous entraîne dans un «manège» où l’on «tourne en rond» sans fin. Et là, personne ne peut parler alors de renouveau du football algérien. Le fait qu’on rappelle les joueurs exclus montre qu’on ne sait pas ce que l’on fait ni ce que l’on veut. C'est-à-dire qu’on prend les mêmes et on recommence. La même rengaine qui se répète. Elle s’impose presque d’elle-même et que personne ne peut changer cette alchimie.

Hamid Gharbi