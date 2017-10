Paradou AC 2 - USM Harrach 3 : L'expérience a prévalu

L'USM Harrach s'est imposé face au Paradou AC à l'occasion d'un derby Algérois à rebondissement. Une rencontre assez plaisante comptant pour la 9e journée du championnat de Ligue Une.

Ce derby de la capitale a demarré sur des chapeau de roue. 4', l'USMH ouvre la marque par l'intermédiaire de Benrokia, qui a reussi à tromper la vigilence du jeune portier international Moussaoui. S'en suit une veritable course poursuite, au bonheure du public du stade de Bologhine. En effet, pris de vitesse, les poulains du technicien Espagnol, Nogues, n'ont pas tardé à réagir. 7', Bouchina, sur balle arretée, remet les pendule à l'heure et fait part des intentions de l'Athletic. Evoluant dans une configuration tactique purement offensive (4-2-3-1), avec un prssing haut et bloc médian, les joueurs du Paradou se sont chargés de faire l'essentiel du jeu, Sun monopôlisant le cuir et imposant le rythme de la partie. 16', la balle de Benyoucef touche le poteau droit de Mâazouzi. A la demi heure de jeu, le PAC prend l'avantage au score. Le defenseur central de l'USMH, Mazari est poussé à l'erreur, suite à un pressing des attaquants adverses. Benyoucef recupere le cuire et sollicite son copéquipier Naidji qui s'en va battre le gardien Harrachi Sun toute quiétude. 39', Mâazouzi est contrain à la parade pour devier la balle de Benkhelifa Sun corner. De leur coté, les protegés de l'entraineur Tunisien Daou, ont surtout favorisé le jeu de contre pour tenter de répliquer aux assauts de l'adversaire. Juste avant la pause, l'usmh parvient à égaliser, contre le cours du jeu. Sur le centre de Bougueche, la balle est touché de la mainn par le defenseur Chahrour. L'arbitre de la rencontre accorde le penalty. Mellal execute la sentance et remet les deux team à égalité à l'isue d'une premiere période pour le moins intense. De retour des vestiaires, les coéquipiers de Mâazouzi ont montré un meilleur visage. Ces derniers ont reussi à réequilibrer les choses, au milieu du terrain pour mieu controler la partie. 62', Mellal redonne l'avantage à l'USMH en traduisant une superbe attaque placée menée par Bougueche. Aprés ce but, les joueurs de l'USMH ont usé de toute leur expérience pour gerer leur avantage. 85', Benrokia a meme failli aggraver la marque d'un centre tir. Sa balle est repoussée par la transversale de Moussaoui. Une précieuse victoire qui redonne un peu d'espoir aux Harrachis et leur permet de respirer. De son coté, le PAC a raté un opportunité de monter sur le podium.

Rédha M.