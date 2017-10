USMA - CRB : derby à guichets fermés !

La Ligue1 se poursuivra aujourd'hui avec le déroulement des quatre autres rencontres restantes. Toutefois, le «clou» de cette journée sera incontestablement dominé par le derby qui aura lieu au stade de Bologhine.

Le 5-Juillet n'est pas encore ouvert. Il ne le sera que dans une dizaine de jours. Il est fort possible que le match en retard MCA-USMA se joue au 5-Juillet. Ceci dit, les usmistes ont repris du poil de la tête après leur défaite, à Casablanca, devant le WAC sur le score de 3 à 1 en demi-finale retour de la Ligue des champions d'Afrique. Ils ont ainsi battu l'USMH, une équipe mal en point, sur le score de 2 à 0 sur des buts de Derfalou et Hamar. Il est certain qu'ils feront tout pour se refaire une nouvelle santé devant le CRB qui sera amoindrie de son attaque avec les absences de Hamia et Aribi. En défense aussi, il n'y aura pas Bouchar et Belaïli. Todorov aura certainement du pain sur la planche. Les rouge et noir peuvent en profiter. C'est un match qui sera à l'avantage des locaux, mais attention à cette équipe du CRB qui reste imprévisible.

Au stade des frères Brakni, le MCA, qui a montré un visage séduisant devant la JSK, à Bologhine, tentera de rééditer son exploit devant une équipe blidéenne qui occupe la place de lanterne rouge en solo avec seulement un point. Elle n'a obtenu qu'un match nul contre le NAHD. En recevant le MCA, les blidéens feront tout pour renouer avec la gagne ou du moins obliger le MCA au partage des points. Les verts et rouge de Casoni ne penseront qu'aux trois points. Ce sera le match de la confirmation pour eux avant de recevoir l'USMA le 07 novembre prochain.

L'ESS, qui accuse le coup depuis son demi-échec conter l'OM au stade du 08-mai 45 et sa défaite, à Hamlaoui, devant le CSC (2 à 1), fera tout pour revenir avec un bon résultat d'Oran. Néanmoins, il est tombé sur une équipe Hamraoua qui a appris comment ne pas perdre. Bouokaz a ramené une certaine puissance et une meilleure organisation aux oranais. Ce qui n'était pas le cas avant sa venue. Les sétifiens nous ont habitués à réaliser de très bons résultats à Oran. Notons que l'ESS compte un match en moins contre l'USMA au stade du 08-mai 45 de Sétif.

Au stade du 20-Août de Béchar, la JSSaoura sera opposée à une équipe du DRBT qui alterne le bon et le moins bon. Il est clair que les gars du sud du pays ne savent pas perdre chez eux. Les gars de Tadjenanet risquent de le vérifier à leurs dépens comme ce fut le cas, à Bologhine, devant le PAC. Il faut dire que les poulains de Mouassa, après une série de bons résultats, ils sont en train de connaître la voie inverse. Ils sont obligés de réagir avant que le doute ne s'installe.

Que le fair-play soit omniprésent !

Hamid G.