Colloque international sur la conscience routière chez les jeunes : Plaidoyer pour une rénovation du code de la route

Les participants au colloque international sur "le rôle des institutions sociales dans le développement de la conscience routière chez les jeunes dans le monde arabe", qui a pris fin mercredi à Relizane, ont plaidé pour une rénovation du code de la route partant d'une nouvelle vision juridique et d'exigences de l’environnement.

Ils ont également recommandé la concrétisation d'un partenariat sociétal en matière de sécurité routière dans le monde arabe et une meilleure contribution des médias publics et privés à l'effort de sensibilisation routière dans le monde arabe.

Les participants ont appelé, en outre, à développer l’enseignement dispensé par les auto-écoles en accordant un intérêt à l’aspect psychologique et à l’évaluation psychophysiologique.

Les autres recommandations ont trait à la création d’une académie scientifique de sécurité routière pour orienter les stratégies de transport, de circulation et de prévention routière.

Les travaux de la deuxième et dernière journée de cette rencontre ont été marqués par la présentation de communications abordant, entre autres, le rôle des médias dans la sensibilisation et la culture routière, la conduite des jeunes conducteurs et les accidents de la circulation en Algérie.

Ce colloque a été initié par le Laboratoire des études sociales, psychologiques et anthropologiques du Centre universitaire Ahmed-Zabana de Relizane en collaboration avec la sûreté de wilaya, l’Organisation arabe de formation et de développement des ressources humaines basée au Caire (Egypte), l’association jordanienne d’éducation sociale et nationale et le laboratoire de psychologie des usagers de la route de l’université de Batna.