Mise en conformité des constructions inachevées : Le délai prolongé jusqu’à août 2019

Le délai d'application de la loi relative à la mise en conformité des constructions inachevées a été de nouveau prolongé. Les propriétaires ont jusqu’au 2 août 2019 pour régulariser leur situation.

C’est Le Premier ministre, qui a décidé la prorogation de trois années du délai de mise en conformité des constructions et leur achèvement, fixé par les dispositions de la loi 08-15 du 20 juillet 2008 et ce, à travers une instruction envoyée sous forme d’une note par le Directeur général des Collectivités locales en date du 9 octobre dernier aux walis, walis délégués, chefs de daïras et présidents des APC. Le document souligne que «le Premier ministre, par instruction n° 112 du 24 septembre 2017, adressée au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, marque son accord quant à la demande sollicitée relative à la prorogation des dispositions de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, su-citée, de trois (03) années à partir du 02 août 2016 » en soutenant que « la date d’expiration des délais de la loi est ainsi prolongée jusqu’au 2 août 2019. Ce report a été justifié par des «difficultés rencontrées par les élus locaux dans l’application de l’instruction n° 445 du 6 novembre 2016, concernant, notamment la fin des délais de mise en œuvre des dispositions » de ladite loi. Il faut rappeler que les pouvoirs publics avaient fixé la date du 2 août 2016 comme date butoir pour la régularisation des 97.291 bâtisses inachevées recensées par le ministère de l’Habitat . A Alger, comme ailleurs à travers toutes les villes du pays, la majorité des maisons dites individuelles érigées dans les lotissements créés plus ou moins récemment, demeurent inachevées depuis plusieurs années au mépris des règles urbanistiques les plus élémentaires. Le laxisme ou plus exactement la complicité au sein de certaines administrations et municipalités font que dès l’achèvement du rez-de-chaussée, les citoyens obtiennent des registres de commerce (lorsqu’ils n’activent pas illégalement) qui leur permettent d’exercer des activités commerciales et artisanales générant de multiples nuisances dans des zones censées être résidentielles. L’appât du gain facile exerçant son attractivité vorace et destructrice, les locaux sommairement aménagés sont loués à prix d’or et les revenus engrangés servent à d’autres fins qu’à achever des constructions qui donnent à nos villes l’aspect hideux qui est le leur actuellement et dans lequel elles s’enfoncent inéluctablement faute de décisions protectrices énergiques et en l’absence de civisme chez de nombreux citoyens. Ces constructions anarchiques, déstructurées, non programmées et même imprévues poussent comme des champignons, occupant de vastes espaces. Certains allant jusqu’à s’approprier des espaces verts où empiéter sur leur voisinage, au détriment de toute règle d’art ou de respect, dans le but de posséder une parcelle encore plus vaste, sans aucune autorisation légale. Il suffit de jeter un œil à de nombreux quartiers où des constructions affreuses et désolantes, s’alignant de part et d’autres des rues, piliers en l’air, façades nues, sans peinture, ciment brut, gris et terne… qui reflètent une image hideuse, inesthétique, reflétant le laxisme des occupants. Une opération de supervision des constructions inachevées a été mise en place ces dernières années. Cette opération a été prise en charge par des équipes pluridisciplinaires qui devaient constater sur terrain le respect ou non de la réglementation en vigueur. La réception des demandes de régularisation a été entamée en 2008, en application de la loi 08/15 qui fixe les règles de conformité des constructions. Pour rappel, plus de 700.000 dossiers ont été déposés dans le cadre de l'opération de régularisation des constructions non conformes. Il était prévu initialement, dans le cadre de la loi 08-15, d'achever l'opération de mise en conformité avant août 2012, mais ce délai avait été reporté à août 2013 puis à août 2016 suite à un amendement approuvé par le Parlement lors de l'examen de la loi de finances 2014. Le premier recensement des constructions situées au niveau des sites prioritaires a donné lieu à 109.041 constructions concernées. L'opération a été effectivement lancée dans 40 wilayas, mobilisant 871 agents relevant du secteur de l'Habitat. D'après le même bilan, 3.027 sorties ont été effectuées d'une manière non régulière, et 32.765 constructions ont été contrôlées, soit 30% des 109.041 constructions déjà recensées.

Farida Larbi