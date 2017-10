Réhabilitation du vieux bâti : Une opération qui avance bien

La Ville d’Alger agit au quotidien pour assurer un cadre de vie agréable aux habitants. Mais les citoyens sont également tenus de respecter certaines règles sur l'espace public et privé pour un vivre ensemble respectueux.

Si nous voulons que la vie soit agréable dans notre commune, il est indispensable que chacun respecte certaines règles d’intérêt général. «Une ville belle et agréable est d'abord une source de fierté pour les citoyens», nous dira un commerçant à la rue Larbi Ben M’hidi. Il se félicite de l’opération de réhabilitation engagée par la wilaya d’Alger et bien d’autres wilayas du pays. «Le citoyen doit aider et soutenir l’Etat dans ce travail gigantesque qui est bénéfique pour chacun d’entre nous et pour l’Algérie», tient-il à préciser.

Il faut dire que les immeubles du vieux bâti, construits à l’aide de procédés anciens, sont très vulnérables devant l’attaque des eaux aussi bien pluviales que ménagères ou usées. Le principe retenu a été de remédié à tous ces problèmes en réhabilitant les immeubles avec l’utilisation des matériaux d’origine ou ceux jugés plus appropriés aux conditions climatiques actuelles, et ce, avec l’apport de technologies nouvelles en matière de réhabilitation pour réduire les délais d’intervention et garantir des travaux de qualité.

A Alger tous les sites sont concernés par le projet d'embellissement et de modernisation. Plusieurs projets d'aménagement de la capitale pour la période 2012-2035 y ont été lancés. Pour cela, une enveloppe de 500 milliards de centimes a été dégagée,

Il s'agit, selon le premier responsable de la wilaya, d'être au diapason des pays développés et permettre, surtout, aux citoyens d'évoluer dans un environnement sain et améliorer le cadre de vie.

Les échafaudages sont devenus uniquement à Alger un décor familier, que ce soit au centre-ville comme aux boulevards Zighout-Youcef, Krim-Belkacem, Frantz-Fanon et Didouche-Mourad ou dans les communes d'El Harrach et Hussein Dey, les employés s'adonnent à "des acrobaties" pour décaper les murs des bâtisses, les repeindre et leur redonner ainsi une seconde vie.

A l'intérieur des bâtiments, il s'agit aussi de consolider escaliers et rampes d'escaliers, souvent en bois, ainsi que la rénovation des ascenseurs : le tout pour réhabiliter des immeubles dont beaucoup datent du XIXe et XXe siècle.

Selon des urbanistes, le défi est de redonner aux vieux bâti ''leur cachet initial''. La rénovation consiste aussi à refaire les façades ainsi que l'étanchéité et la toiture tout en procurant un soin particulier aux balcons, ornés de gorgones, sirènes et autres motifs décoratifs chers au style baroque. Dans la wilaya d'Alger, 120.000 vieilles bâtisses, dont certaines construites depuis trois siècles, sont sur le point de subir une opération de diagnostic pour être expertisées, et que ce soit dans le centre historique ou dans d'autres communes et qui sont en attente de réhabilitation.

Plusieurs quartiers anciens situés à Sidi M'hamed, Hussein Dey, El Harrach ou encore Bab El Oued subissent à ces opérations, pour concerner la remise en l'état de quelques centaines d’immeubles vétustes à usage d'habitation.

L’opération lancée par la wilaya va bon train. L’avancement des travaux dans certaines artères de la capitale a atteint un taux appréciable. Selon M. Bettache, président de l’APC d’Alger-Centre, «l’avancement des travaux au niveau des rues Mustapha Ben Boulaïd et Larbi Ben M’hidi, a atteint, un taux de 90% ». Ce taux varie entre 40 et 50% dans d’autres endroits tels que la place du premier Mai, le boulevard Mohamed-V.

Au fur et à mesure que les travaux avancent, les antennes paraboliques sont carrément enlevées des façades et remplacées par des antennes collectives.

La réhabilitation et la restauration du vieux bâti doit aussi intégrer les notions complexes et interdépendante comme les habitants, le cadre de vie, la culture, le développement... Car l’attractivité d’une ville ne se limite pas à son rayonnement économique, social ou culturel. Elle tient aussi à la qualité de son cadre de vie.

S. Sofi