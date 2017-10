Yoseikan Budo, Mondial-2017 : L’Algérie se contente de la troisième place

La sélection algérienne de Yoseikan Budo s'est contentée de la troisième place au championnat du monde de Yoseikan Budo disputé en Tunisie, échouant à préserver son statut de vice-champion réalisé lors de la précédente édition tenue en 2016 en France. L'Algérie a récolté lors de ce rendez-vous mondial une médaille d'or, cinq en argent et quatre en bronze, alors que le titre mondial est revenu à la Tunisie (7 médailles d'or) devant la France. L'unique médaille algérienne en vermeil a été remportée par Mouloud Ben Nouar (tambo / - 85 kg), les médailles d'argent sont revenues à Fouad Klakh (kata / - 65 kg), Djamel Ait Ammar (tchobo / - 80 kg), Mustapha Tarchount (nitambo / - 70 kg), Nessma Boudjriba (atemi / + 72 kg), et Sarah Achouri (atemi / - 65 kg). Le bronze a été décroché par Islem Ighilagha (kata / + 90 kg), Abderrahmane Ilochfoune (tchobo / - 75 kg), Zahra Bou Medjmadjem (kata / - 60 kg) et Lydia Hssein (tombo / - 80 kg). Pourtant, le directeur des équipes nationales (DEN) de la FAAM, Youcef Hakani a affirmé à l'APS, à la veille du coup d'envoi de cette compétition, que «l'Algérie visait le titre mondial», ce qui aurait été une première historique. Les Algériens ayant pris part à ce rendez-vous sont issus de clubs représentant les ligues suivantes : Boumerdès (6 clubs), Tizi Ouzou (1club), Alger (2 clubs), Béjaia (2 clubs) et Médéa (1 club). Ce mondial a enregistré la participation de plus de 100 athlètes issus de douze pays : la Tunisie (pays hôte), l'Algérie, la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie l'Espagne, le Maroc, le Luxembourg Madagascar,

Canada, et Taiwan.