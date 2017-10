USB : Bouarrata succède à Belatoui

Moins d’une semaine après le départ de Omar Belatoui de l’USB après une série de mauvais résultats, le club de la ville des Zibans semble lui avoir trouvé son successeur. Alors que les dirigeants ont prospecté du côté de plusieurs entraîneurs, négociés avec quelques-uns, un nom a fini par mettre tout le monde d’accord : Rachid Bouarrata. Le technicien a négocié une première fois avec Ibrahim Saou ce mardi, et les deux parties étaient parties d’accord sur le principe pour une collaboration.

Le président de l’USB et Rachid Bouarrata devaient se revoir hier à Sétif pour peaufiner les négociations et éventuellement acter l’accord. Ibrahim Saou est parti avec l’idée de convaincre Rachid Bouarrata d’entamer son travail dans la foulée, l’USB devant préparer un difficile déplacement à Tizi-Ouzou pour y affronter la JSK ce week-end.

Selon toute vraisemblance et sauf revirement de situation, Rachid Bouarrata entamera ses fonctions dans les heures à venir. Il est utile de rappeler que Rachid Bouarrata était à deux doigts de succéder à Younes Ifticen à l’USMH, mais la crise dans laquelle se débat le club banlieusard l’en a dissuadé.

A préciser, enfin, que l’US Biskra avait également négocié avec Lakhdar Adjali. Le technicien s’était montré chaud à l’idée de relever le défi, mais Saou a préféré à la fin miser sur Rachid Bouarrata.

Amar Benrabah