Le trophée du fair-play de septembre à l’USMA

L'USM Alger a été déclarée l’équipe la plus fair-play du mois de septembre du championnat de Ligue 1 Mobilis, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP). Selon un décompte établi sur la base des sanctions prononcées par la commission de discipline de la LFP, l'USM Alger n’a enregistré que quatre avertissements durant cette période, précise la LFP sur son site officiel. Le premier trophée de ce nouveau concours de la Ligue de football professionnel a été décerné mardi au stade Omar-Hamadi (Bologhine) à l'occasion de la rencontre en retard USMA-USMH de la 5e journée du championnat Mobilis de Ligue 1. La coupe a été remise au gardien et capitaine de l’USMA, Mohamed-Lamine Zemmamouche, par Fouzi Guellil, vice-président de la LFP, et Sid-Ali Yahiaoui, secrétaire général de la LFP.