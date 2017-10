Ligue 2 (8e journée), JSMS – ASAM : choc au sommet

C’est sans nul doute l’affiche de cette huitième journée du championnat de Ligue Deux. L’AS Ain M’lila, co-leader, se déplace à Skikda pour croiser le fer avec son dauphin, la JSMS. Une rencontre entre deux teams ayant le vent en poupe depuis l’entame de la saison qui promet. Pour rappel, un seul point sépare les deux futurs adversaires. Cette empoignade pourrait, par ailleurs, s’avérer profitable à l’autre co-leader, à savoir le MO Béjaïa. En effet, les Crabes pourraient bel et bien reprendre en solo la tête du classement à l’issue de cette manche. Les poulains du coach Biskri, intraitables à domicile, accueillent la formation du Rapid de Relizane, assez fragile hors de ses bases malgré les bons résultats enregistrés jusque-là et sa position au classement. Un succès permettrait au Mouloudia de faire un pas de plus vers l’accession. L’autre belle rencontre du jour, celle à Batna entre le Chabab local et l’ASO. Le CAB, qui peine à trouver ses marques en ce début de championnat, reçoit la coriace formation de Chlef, seule équipe encore invaincue. Une chaude empoignade entre deux équipes qui croient dur comme fer en leurs chances dans la course au podium final. A suivre aussi les rencontres entre vielles connaissances, à savoir MCEE – WAT et MCS – JSMB. Des matchs qui ne manqueront pas d’intérêt non plus. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, RC Kouba, se rendra à Bordj Bou Arréridj où l’attend de pied ferme le Ahly local. Le CRBAF sera, pour sa part, en appel à Oran. Face à une équipe de l’ASMO très ambitieuse cette saison, les joueurs d’Ain Fekroun devront se montrer très solides. Le Ghali de Mascara, premier relégable, est attendu, de son côté, à Boussâada pour en découdre avec la formation de l’ABS, qui flirte avec la zone de turbulences.

R. M.