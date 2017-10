Dans la lucarne : Clarifier les choses

Notre équipe nationale est désormais drivée par Rabah Madjer, aidé dans sa tâche par deux adjoints qui sont Menad et Ighil Meziane. C’est vrai que chacun d’entre eux a sa propre personnalité et surtout sa propre vision des choses et comment traiter les éventuels problèmes qui se dresseront au cours de l’exercice de leurs fonctions respectives. C’est vrai que ce choix n’a pas fait l’unanimité, mais c’est un choix qu’il faudra respecter et accepter, pour la simple raison qu’il s’agit d’un entraîneur local comme nous l’avions tous demandé de nos responsables sportifs. Certes, il pourrait ne pas concrétiser son objectif, mais il est certain qu’il aura tout fait pour l’atteindre. Un local fera tout pour relever le défi et surtout montrer aux autres qu’ils se sont trompés sur son compte en faisant venir des techniciens qui ne sont intéressés que par l’argent du fait qu’ils signent des contrats avantageux qu’ils expédient illico presto à la FIFA pour préserver leurs intérêts dès le premier « pépin » venu. De ce côté-là, il y a lieu d’être satisfait par ce que la FAF vient de faire. Il reste désormais la façon de matérialiser ce nouveau projet de la FAF, avec Madjer, Ighil et Menad, pour le rendre palpable sur le terrain. Il est certain que rien ne sera facile dans toute nouvelle entreprise aussi aisée soit elle. Il faudra trimer et surtout mettre les jalons pour que tout aille comme prévu. Les techniciens algériens sont connus pour leur dévouement et leur acharnement à faire aboutir leur travail. C’est vrai que le trio qui est à la tête de l’EN A est actuellement presque entre le « marteau et l’enclume », mais... Il aura d’abord urgemment à régler le problème du match contre le Nigéria qui arrive à grands pas, fixé au 10 novembre prochain à Constantine à partir de 20h30. Il faudra le gagner pour prouver à tous qu’une nouvelle ère s’ouvre effectivement devant notre sélection nationale, version techniciens locaux. Cette confrontation comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires du mondial 2018 prévu en Russie n’est pas une simple formalité, une corvée qu’il faudra s’en acquitter sans plus. Tout le monde sait l’importance de cette rencontre pour le renouveau du « jeu à onze » algérien au niveau de son équipe nationale. Ceci dit, il y a aussi l’EN A’ qui risque d’être repêchée suite au désistement de dernière minute du Kenya. C’est le Maroc qui a été choisi pour l’organiser. Par conséquent, c’est l’Egypte qui a été finalement repêchée. Cette dernière, face à la force des clubs locaux, a finalement cédé pour ne pas jouer cette CHAN2018. Il y a donc de très fortes chances pour que notre pays prenne la place des égyptiens. Ce n’est pas encore officiel, mais c’est presque fait. Là, il faut dire que certains ne lui accordent pas beaucoup d’importance. Nous avions été éliminés « bêtement » par la Libye à cause d’un technicien qui n’avait rien à proposer. Et là, on ne remet pas en cause la valeur des entraîneurs ibériques. Bien au contraire, ils sont parmi les meilleurs du monde. Pour l’EN A’, c’est encore le flou. L’encadrement de l’EN A est aussi celui de l’EN A’. Dans cette configuration, on risque de connaître les mêmes problèmes qui ont favorisé notre élimination face à un adversaire de niveau moyen. Toutefois, mieux organisé, il a fini par nous éliminer. Il faudra placer quelqu’un de permanent à la tête de cette équipe nationale qui la suivra du début jusqu’à la fin. Il faudra dire que cette sélection des locaux ne sera pas une simple sinécure. Bien au contraire, il faudra aujourd’hui convaincre les clubs pour qu’ils laissent leurs meilleurs joueurs répondre à la convocation de l’équipe nationale. Comme pour les égyptiens, ce ne sera pas facile. Nos clubs, faut-il le répéter, ne sont pas des amateurs. Eux aussi sont des « pros » et ont besoin de leurs joueurs. De plus, ce n’est pas facile d’accepter que les équipes jouant les premiers rôles soient privées de leurs joueurs pendant quinze jours. Car, si on les prend la première semaine et la dernière semaine du mois, cela équivaut à quinze jours d’absence d’affilée. Ce qui ne fera plaisir à personne et notamment au président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, qui ne voudra pas qu’il y ait un amoncellement de matches en retard. Ce qui est clair, ce ne sera pas une ballade de santé !

Hamid Gharbi