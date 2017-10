Mise à jour de ligue 1 (6e journée) : derby MCA - USMA le 7 novembre

Le grand derby algérois, entre le MC Alger et l'USM Alger se jouera le 7 novembre prochain, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnel (LFP), sans préciser le lieu et l'heure de son coup d'envoi. "Le match en retard de la sixième journée, MCA-USMA, est programmé le 7 novembre" a indiqué la LFP dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. Ce derby devait se jouer initialement le 12 octobre, en même temps que les autres matchs de la 6e journée, mais la LFP a été contrainte de le reporter à une date ultérieure, car à ce moment là, aucun des grands stades, capables d'accueillir un match de cette envergure n'était disponible. Le stade du 5-Juillet était fermé, en effet, pour la rénovation de sa pelouse, alors que Mustapha Tchaker de Blida, l'était déjà depuis plusieurs mois, car devant subir d'importants travaux d'aménagement et de modernisation. Aux dernières nouvelles, la pelouse du stade du 5-Juillet serait bientôt prête, faisant que ce sera probablement le grand stade olympique qui accueillera le derby MCA - USMA.