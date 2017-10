Entretien, Rabah Chebah, président de la FALA : « On représentera dignement notre pays au championnat du monde »

Comme avez-vous apprécié l’organisation du dernier collège national de la lutte, mais aussi les stages d’entraîneurs et d’arbitres ?

Tout d’abord, il a réuni toute la famille de la lutte algérienne. En soi, c’était une très bonne chose. Ce qui n’était pas évident au départ. Il a été très bénéfique pour tout le monde. Il nous permet d’ouvrir de nouveaux horizons. Il faut dire qu’il avait la présence des DTS, les 10 meilleurs clubs, les présidents de Ligue et les cadres permanents de la FALA et les entraîneurs nationaux toutes catégories. Ce fut très instructif pour les entraîneurs et les arbitres. On l’organisera, désormais, chaque année.



Vous avez envoyé pour formation trois entraîneurs au Liban. Qu’avez-vous à dire ?

Effectivement, nous avions envoyé trois entraîneurs de la discipline lutte au Liban. Cela a été organisé par l’Union Arabe de Luttes Associées, sous l’égide de la Fédération Internationale de Luttes Associées. Le but recherché c’est pour qu’ils soient utilisés pour le développement de la lutte. Ils ont ramené de nouvelles informations sur la lutte. Ils peuvent inculquer ces nouvelles connaissances pour la formation des jeunes lutteurs. D’autres stages de formation seront organisés chaque fois qu’on est sollicité par la Fédération Internationale de Luttes Associées.



Et les équipes nationales ?

Chaque catégorie a son programme de travail. Tout se déroule le plus normalement du monde. Nous avons l’Equipe nationale des U23 qui prépare le championnat du monde de cette catégorie en Pologne du 21 au 26 novembre prochain. Actuellement, elle est en stage bloqué en Roumanie. D’autres stages sont prévus pour qu’elle soit au

« top » sur le plan physique et autre. On cherche qu’elle nous assure une meilleure représentativité durant ce championnat du monde où il y aura quelque 180 pays.



Dernièrement, le MJS a dit de très bonnes choses sur votre discipline. Qu’avez-vous à dire ?

On est très content d’entendre de telles paroles sur notre discipline. Cela ne peut que nous aider à travailler et redoubler d’efforts. On le remercie pour l’intérêt qu’il porte à notre discipline. Le ministre de la jeunesse et des Sports nous aide et il est à notre écoute. Ce qui constitue une très bonne chose.



Optimiste ?

Oui, je le suis ! On est très content par ce qui se fait actuellement au niveau de la lutte algérienne. Je suis très satisfait par les résultats obtenus.



Le dernier mot ?

J’espère qu’on réussira une très bonne coupe du monde en Pologne. On remercie le MJS et aussi le COA qui sont en train de nous aider. Ce qui fait que nos résultats ont connu une amélioration sensible. Notre objectif immédiat et de les améliorer d’une manière encore plus nette à l’avenir.

Entretien réalisé par

Hamid G.