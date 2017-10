Cyclisme, Tour d’Algérie-2017 (7e et dernière étape) : Le Tunisien Nouisri remporte la 20e édition

Le Tunisien Ali Nouisri a remporté le maillot jaune de la 20e édition du Tour d’Algérie cycliste-2017 (TAC-2017) dont la dernière étape, reliant Boussaâda à Biskra, a été décrochée par l’Algérien Kerrar Ayoub du Club Sovac.

L’Algérien Kerrar a franchi la ligne d’arrivée de l’étape longue de 178 Km au sprint final en 3h41:21, devant ces compatriotes Ouitis Mohamed Zakaria et Kerrar Zine Eddine de l’Atlas Blidéen, crédités du même temps. Les prétendants étaient nombreux pour la victoire finale du maillot jaune, désignant le vainqueur de la 20e édition du Tour d’Algérie-2017 (TAC-2017), mais le dernier mot est revenu au Tunisien Ali Nouisri, au nez et à la barbe des Algériens, notamment Azzedine Lagab du GS Pétrolier, battu dans les dix derniers mètres de l’arrivée. Au classement général du TAC-2017, le Tunisien Ali Nouisri a décroché le maillot jaune de leader, alors que le maillot vert du meilleur sprinteur est revenu à l’Algérien Hamza Yacine du GS Pétrolier. Le maillot blanc a été porté par l’Algérien Abderrahmane Mansouri du Club Sovac, tandis que le maillot orange du meilleur combatif a été remporté par Ouitis Mohamed Zakaria. Avec trois victoires d’étapes, le GS Pétrolier a remporté le classement par équipes, devant la sélection tunisienne (séniors) et la formation algérienne de l’Atlas Blidéen. Dès les premiers kilomètres de la plus longue étape du Tour-2017, huit coureurs dont quatre Algériens (3 de l’Atlas Blidéen et Kerra Ayoub du Club Sovac) se sont lancés dans une échappée qui a pris plus de sept minutes sur le peloton, mené par les coéquipiers du maillot jaune, Azzedine Lagab du GS Pétrolier. Les huit coureurs de tête n’ont trouvé aucune difficulté pour poursuivre leur aventure, en passant les deux sprints intermédiaires, situés à Ben Srour (42 Km) et Bir Naâma (105 Km), tous les deux remportés par l’Algérien Kerrar Ayoub du Club Sovac. L’arrivée à Biskra s’est disputée au sprint final avec un podium cent pour cent algérien.