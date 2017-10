Ligue 1 (9e journée) : PAC - USMH et CSC - OM en tête d’affiche

Cette 9e journée de Ligue 1 a été scindée en deux journées. C’est ainsi que quatre rencontres ont été programmées pour demain, vendredi. Elles ne manqueront certainement pas de «piquant».

On s’intéressera plus particulièrement à la sortie du leader, le CSC, at home, devant l’accrocheuse formation de l’OMédéa qui est sur une série de matches sans défaite. Ayant tenu en échec l’ESS (journée précédente), elle s’est baladé, à domicile, devant la JSSaoua sur le net score de 2 à 0. Ce qui prouve la force tranquille de cette formation drivée par Slimani qui avait refusé de démissionner. Le leader constantinois doit faire très attention à cette équipe qui ne craint rien en ce moment. De plus, elle se défend bien lorsqu’elle évolue à l’extérieur tout en prônant «l’arme du contre». Les constantinois, qui ont laissé deux points au stade du 20-Août devant le CRB en ratant même un pénalty par Abid, sont appelés à réagir vite. Toutefois, la vigilance doit être de mise du fait que l’OMédéa s’est vraiment du solide.

Juste derrière, le PAC est une équipe qui commence à montrer de très belles choses lors de ses dernières sorties comme le prouve cette victoire, à Bel Abbès, devant l’USMBa sur un but de l’inévitable Benkhelifa. Face à l’USMH, une équipe visiblement mal en point, les pacistes possèdent là une très belle occasion pour profiter d’un éventuel faux pas du CSC. C’est une empoignade qui aura une très grande importance. Trois points séparent pour le moment le CSC du PAC. Difficile déplacement des sétifiens à Oran pour y affronter une équipe du MCOran qui se comporte bien ces derniers temps. Le nul ramené de Biskra le montre assez bien.

Les poulains de Bouokaz sont appelés à confirmer demain leur bonne série devant les sétifiens qui donnent l’impression de perdre du terrain, surtout après le nul concédé à domicile face à l’OMédéa.

A Tizi-Ouzou, les canaris seront opposés à une équipe de l’USBiskra qui vient de se séparer de son entraîneur Omar Belatoui. Il est fort possible que Rachid Bouarata soit sur le banc demain, vendredi, avec les biskris au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. Ce sera un match très important pour la JSK de Sadmi. Les membres du directoire dont Azlef commencent à s’impatienter devant la situation financière difficile que traverse la JSK. De plus, le projet des italiens tarde à se concrétiser. Il y a aussi les résultats qui sont en dents de scie Ce qui est en train de faire monter la «grogne» des supporters. Ce sera donc un match que les locaux ne doivent pas perdre. Toutefois, ce ne sera pas facile devant des biskris qui cherchent à se rassurer en Ligue1, eux qui l’ont rejoint pour la première fois cette saison. Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme



Vendredi

A Tizi-Ouzou (16h) : JSK-USB

A Oran (Zabana) (16h): MCO-ESS

A Constantine (Hamaloui) (196h): CSC-OMédéa

A Bologhine (16h) : PAC-USMH

Samedi

A Bologhine (17h): USMA-CRB

A Béchar (18h): JSS-DRBT

Au stade du 20-Août (16h) : NAHD-USMBA

A Blida (stade des frères Brakni) (16h) : USMB-MCA