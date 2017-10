Le Parlement européen adopte un accord aérien avec le Maroc couvrant le Sahara occidental, M. Sidati : « un viol du droit européen »

L'Intergroupe sur le Sahara occidental au Parlement européen a exprimé mardi sa «stupéfaction» face aux «contradictions persistantes» de l'UE dans sa politique au Sahara occidental, exhortant la Commission européenne à préciser la portée territoriale de l'accord aérien UE-Maroc adopté, quelques heures avant, au parlement européen.

«Il est stupéfiant de voir les contradictions persistantes de la politique de l'UE envers le Sahara occidental. En réponse à la décision de la CJUE de décembre dernier, la Commission négocie actuellement une extension de l'accord de libéralisation commerciale UE-Maroc à ce territoire, mais elle ignore la CJUE en ce qui concerne l'aviation», a déploré l'intergroupe dans un communiqué. Les membres de l'Intergroupe sur le Sahara occidental au Parlement européen ont invité, ainsi, la Commission à «clarifier l'application territoriale de l'accord aérien UE-Maroc», adopté en séance plénière à Strasbourg (France). Les membres de l'intergroupe craignent que l'accord ne s'applique en fait au Sahara occidental dont les territoires ont été «entièrement intégrés par la puissance occupante dans son espace aérien intérieur». «Si tel a été le cas, la Commission permettrait de consolider davantage le contrôle exercé par le Maroc sur ce territoire — un territoire non autonome qui doit encore être décolonisé selon les Nations unies —et risquerait d'exposer l'UE à une défaite humiliante devant ses propres tribunaux européens», a estimé l'intergroupe. Les députés européens de l'intergroupe insistent pour obtenir des «garanties claires de la Commission» pour que l'accord aérien ne s'applique qu'au territoire marocain et à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues et non au territoire du Sahara occidental, que le Maroc occupe illégalement depuis 1975. L'exclusion du Sahara occidental doit être strictement conforme à l'arrêt historique de la Cour de justice de l'UE (CJUE) du 21 décembre 2016, lorsque cette Cour a décidé que le territoire du Sahara occidental devait être considéré comme un «territoire séparé et distinct» du Maroc et que l'application de tout accord bilatéral avec l'UE exigerait le consentement préalable du peuple du Sahara occidental, ont-ils plaidé. Les membres de l'intergroupe souhaitent que la Commission les rassure sur ce «dossier inquiétant» et exhortent toutes les parties européennes à «agir de manière constructive» pour une solution juste et durable au conflit au Sahara occidental, soulignant la nécessité de défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de «surmonter les obstacles» au renforcement des relations avec la région. Le groupe des Verts/ALE au Parlement européen avait sollicité un avis juridique sur cet accord aérien UE-Maroc dans le sillage de l'arrêt de la CJUE de décembre 2016, qui aurait permis aux députés européens de se prononcer sur l'accord «en toute connaissance de cause». Mais, faute d’une majorité politique au sein du Parlement européen, cet avis juridique n’a pu être obtenu. Mardi, le groupe des Verts/ALE, non convaincu par les arguments avancés par la Commission européenne qui «a confirmé que l'accord s'applique au territoire du Sahara occidental», a voté contre le texte présenté. «L'accord aérien ne respecte pas l'arrêt de la Cour européenne de justice (CJUE) du 21 décembre 2016 qui exigeait que l'UE considère le Sahara occidental et le Maroc comme deux territoires séparés et distincts», ont expliqué les Verts. De plus, les Verts considèrent que la Commission n'a pas démontré qu'elle avait obtenu le consentement du peuple du Sahara occidental pour inclure ce territoire dans l'accord UE-Maroc, comme l'exigeait également la CJUE. «Nous appelons le Conseil à prendre d'urgence des mesures correctives adéquates pour se conformer au droit européen et respecter l'intégrité territoriale du Sahara occidental», ont-ils plaidé.



La RASD dénonce



Le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati, a dénoncé cette adoption, affirmant que cette nouvelle démarche de l'UE «renforce l'occupation illégale» du Sahara occidental par le Maroc. L'adoption de l'accord euro-méditerranéen UE-Maroc sur les transports aériens «renforce une occupation illégale, viole les droits internationaux du peuple sahraoui et sape le processus politique mené sous l'égide de l'ONU», a-t-il écrit dans un communiqué. Ce vote constitue, selon M. Sidati, «un autre exemple des tentatives de législateurs européens à contourner le droit de l'UE pour des relations avec le Maroc», rappelant, à ce titre, que le Maroc n'a «aucune souveraineté» sur le territoire du Sahara occidental. Pour le ministre sahraoui, cet accord «viole le droit européen», soulignant que la Cour européenne de justice (CJUE) a clairement indiqué dans son arrêt rendu le 21 décembre 2016 que l'UE ne peut pas conclure des accords avec le Maroc qui incluent le territoire «séparé et distinct» du Sahara occidental. «De tels accords exigent en droit international le consentement du peuple sahraoui», a-t-il insisté, regrettant que l'UE n'ait pas sollicité le consentement du Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui. "(...) nous n'avons pas été informés, ni consultés sur l'accord proposé», a-t-il affirmé, jugeant "clair que ce projet de loi n'ait pas fait l'objet d'un processus ouvert et transparent». Pour M. Sidati, l'accord aérien UE-Maroc «ne fait que contribuer davantage à saper les affirmations de l'UE de soutenir un processus politique authentique et crédible pour parvenir à une solution durable au conflit» au Sahara occidental.

Le ministre sahraoui avait demandé, plus tôt dans la matinée de mardi, au Parlement européen de reporter le vote sur l'accord jusqu'à ce que la Commission européenne clarifie la portée territoriale de l'amendement proposé relatif à la décision de la CJUE de décembre 2016, mais en vain. Il avait aussi exhorté ce parlement à ouvrir «une voie constructive de dialogue avec le Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui», et à «concentrer ses efforts, en premier lieu, sur la nécessité que les Etats membres et les institutions de l'UE respectent la législation de l'UE concernant leurs relations avec le Maroc». Le Parlement européen a adopté mardi un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part. Cet accord est entré en vigueur, provisoirement, en décembre 2006. En février 2014, la Commission européenne a proposé quelques modifications à cet accord pour tenir compte de l'adhésion de trois nouveaux Etats à l'UE et du Traité de Lisbonne, signé en 2017.

C'est sur cette version modifiée que les députés européens se sont prononcés ce mardi. Mais, cette nouvelle version de l'accord n'a pas pris compte de l'arrêt de la CJUE qui a conclu que le Sahara occidental est un «territoire séparé et distinct» du Maroc. Selon Western Sahara Resource Watch (WSRW), «la portée territoriale de l'accord inclura le territoire occupé du Sahara occidental». Cet observatoire des ressources naturelles au Sahara occidental soutient que l'accord aérien UE-Maroc «définit le territoire du Royaume du Maroc comme ‘’les zones terrestres (continentales et insulaires), les eaux intérieures et la mer territoriale relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction’’». Autrement dit, selon la législation marocaine, cela inclurait le Sahara occidental, a-t-il ajouté, précisant que «les aéroports de Dakhla et El-Ayoun (...), deux des principales villes du Sahara occidental, sont intégrés dans l'espace aérien national marocain et sont listés comme aéroports marocains».

R. I.