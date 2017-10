Nous n’étions pas des héros, de Nasredine Guenifi, en avant-première : Hommage aux anciens détenus du camp Boghari

C’est en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, que l’avant-première du long métrage Nous n’étions pas des héros, du réalisateur Nasredine Guenifi, a fait objet d’une présentation à la salle Ibn Zeydoun à Riad El-Feth. Ce magnifique film de deux heures est une adaptation au cinéma du livre d’Abdelhamid Benzine et d’autres témoignages sur les conditions de détention inhumaines des prisonniers algériens dans les camps spéciaux.

Le camp a été écrit en prison et publié en France en 1962.

Cette histoire est tirée d’un fait réel. Incarné par Ahmed Rezzak, Hamid Benzine, le narrateur, est transféré avec plus de soixante autres détenus dans un centre militaire d’internement spécial (CMIS) situé près de Boghari dans la wilaya de Médéa. La garde en est confiée à des légionnaires réservistes dont d’anciens officiers nazis. Torture physique et morale, corvées et humiliations sont infligées quotidiennement aux prisonniers pour les obliger à renier leur combat pour l’indépendance et à s’engager dans le corps des Harkis. Cette résistance héroïque des prisonniers va l’emporter. Caché sous une couverture, Hamid Benzine, commence à rédiger son journal à la lueur d’une bougie. Son récit débute au bagne de Lambèse en février 1961. Ce jour-là, le directeur de la prison vient annoncer que 70 détenus, dont Hamid, avaient été transférés dans un centre militaire à la suite d’une décision du ministre aux Armées de suspendre leur peine. Plus tard, des camions les déposent dans un camp situé près de Boghari. Le camp Morand où sont détenus près de 700 combattants de l’ALN « pris les armes à la main ». Le capitaine Samary, un pied noir raciste, commandant du camp les accueille avec mépris. Les détenus sont ensuite emmenés dans une annexe du camp, le camp spécial. Hamid réclame le respect des Conventions de Genève… malheureusement en vain. Les suppliciés résistent avec un grand courage. L’un d’eux est sauvagement assassiné sous prétexte qu’il voulait s’évader et d’autres, dont Hamid, sont inscrits sur la liste du commandant pour subir le même sort. La venue au camp de l’avocate de Hamid, alertée par sa famille, va le sauver, ainsi que quelques autres détenus, d’une mort certaine programmée lors des «corvées de bois». L’avocate saisit la Croix-rouge internationale qui envoie une commission d’enquête. Une autre commission d’enquête, présidée par un général, arrive à son tour. Ce général demande à s’entretenir avec Hamid. Celui-ci dénonce les tortures et les humiliations subies, et réclame l’application des Conventions de Genève. L’officier lui fait la promesse d’agir en ce sens. Le général a tenu partiellement sa promesse ; les légionnaires tortionnaires sont mutés et le commandant sanctionné. Des soldats du contingent les remplacent. Les conditions de détention commencent à s’améliorer. Hamid achève la rédaction de son récit sous la protection de ses compagnons. Lors de la visite de sa mère il lui remet le cahier caché dans le double fond du panier à provision. A la veille de la visite d’une délégation de la Croix-rouge internationale, Hamid est transféré dans un hôpital pour l’empêcher de s’adresser à la délégation. Mais un rapport rédigé la veille par lui et signé par les prisonniers est remis discrètement au chef de la délégation par un détenu. En janvier 1962, les détenus apprennent, par un sous-officier français sympathisant de leur cause, la publication en France d’un livre intitulé Le camp et l’accueil positif que la presse anticolonialiste lui a réservé. La joie des détenus est immense de savoir que l’opinion internationale vient enfin d’apprendre l’existence de cet enfer et qu’ils ne sont plus isolés. En mars 1962, les détenus sont libérés et le camp fermé.

En juin 1962, Hamid est libéré à son tour du camp de Bouhadjar. Réalisé sous la forme d’une fiction cinématographique, ce film permet de mieux rendre compte des atrocités commises par les légionnaires dans ce camp de Boghari, à Médéa, et des souffrances morales et physiques endurées par les prisonniers et leur résistance inouïe. C’est un style assez proche d’un documentaire fiction. Benzine est le narrateur off et sert de fil conducteur pour la simple raison que l’histoire du camp est racontée à partir de son point de vue. Mais il n’en est pas le «héros» au sens hollywoodien. Tous les détenus le sont chacun à sa manière. C’est une sorte d’héroïsme collectif. Il y a lieu de rappeler que ce long métrage a été produit par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) et programmé pour 2012 à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Mais le film a pris beaucoup de retard pour cause de « problèmes financiers et de mauvaise gestion de la production », a déclaré son réalisateur présent à la projection. Sa post-production, confiée aux studios "Tarda Films" du cinéaste Belkacem Hadjadj, a été complètement réalisée en Algérie, une première dans l'histoire du cinéma algérien. Rappelons par ailleurs, qu’Abdelhamid Benzine, (1926-2003), avait débuté son parcours militant dans les rangs du Parti du peuple algérien (Ppa) en 1940. Au début des années 1950, il rejoindra la fédération de France du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). En France, il sera élu représentant algérien à la direction de l'Union départementale des syndicats, avant de rejoindre le maquis en qualité de commissaire politique de l'Armée de libération nationale (ALN). Il sera arrêté par la police coloniale et connaîtra les cachots de Lambèse et les camps spéciaux. A l'indépendance, il adhère au comité central du Parti communiste algérien (PCA), puis au Parti de l'avant-garde socialiste (Pags, clandestin jusqu'en 1990). Abdelhamid Benzine a été journaliste à Alger républicain pendant la colonisation, avant de diriger le même quotidien, reparu en 1989. Outre Lambèze en 1989, il publie La montagne et la plaine en 1991.

Entretiens express

Nasredine Guenifi, réalisateur et scénariste :

« Les combattants avaient foi en la Révolution »

Pourquoi avez-vous choisi ce titre pour votre long métrage ?

Dans le récit même de Hamid Benzine, c’est lui qui le dit dans un contexte extrêmement dur. Ses compagnons sont menacés de mort à l’intérieur du camp dont un a été sauvagement assassinés… donc il dit « Comment allons-nous faire pour nous en sortir ? », donc nous n’étions pas des héros… dans le sens qu’ils ne pouvaient pas faire autre chose, autrement ils ne pouvaient pas se battre, ils ne pouvaient pas s’évader. Ils n’avaient rien entre les mains que la foi en la Révolution c’est dans ce sens que ce titre a été choisi. Evidemment, c’est une question qui, par rapport au titre, mérite beaucoup de développement du plan de vue philosophique… Je pense que ceux qui ont vu le film ont compris le sens du titre.

Quelle est la raison qui vous a incité à adapter Le Camp d’Abdelhamid Benzine pour votre premier film long métrage ?

J’ai découvert Le Camp, le récit d’Abdelhamid Benzine pendant les années 1970. Sa lecture m’a complètement bouleversé et j’ai pensé qu’il pouvait faire l’objet d’un film. Au début de la décennie 1980, le ministère de la Culture avait lancé un appel à projet cinématographique pour la commémoration du 20e anniversaire de l’indépendance. J’ai aussitôt pensé à Benzine et à son livre, mais je ne savais pas où il se trouvait ? Il était l’un des dirigeants du Parti de l’avant-garde socialiste (PAGS), et par conséquent il vivait dans la clandestinité.

Comment avez-vous procéder pour adapter le récit d’Abdelhamid Benzine au cinéma ?

Adapter au cinéma des faits et des personnages ayant existé cède à un principe dramaturgique universellement connu.

Dans un film de fiction, on ne peut pas reconstituer fidèlement et intégralement les faits tels qu’ils se sont déroulés dans la réalité. Mais l’auteur de cette fiction a le devoir de respecter l’intégrité morale de l’œuvre écrite et l’esprit de son auteur.

Autrement dit, adapter au cinéma cette œuvre est une autre façon de la raconter. Néanmoins, les actes les plus cruels et les plus humiliants ne sont pas reconstitués mais suggérés afin de ne pas trop heurter la sensibilité du public.

Ahmed Rezzak dans le rôle d’Abdelhamid Benzine :

« c’était vraiment difficile d’incarner ce personnage »

Quel était votre sentiment en incarnant le personnage de Abdelhamid Benzine ?

Sincèrement à la lecture du scénario j’ai trouvé que c’est une vraie personnalité. Abdelhamid Benzine est une personnalité intellectuelle aguerrie, un militant de la Révolution algérienne. J’avoue que c’était vraiment difficile pour moi d’incarner ce personnage, c’est une grande responsabilité qui m’a été donnée, avec des conditions de tournage un petit peu difficiles. J’espère avoir été à la hauteur de sa mémoire et à celle des détenus de ce camp.

Justement aviez-vous effectué des recherches pour incarner ce personnage ?

Oui… il fallait faire des recherches, il fallait lire son parcours, sa façon de vivre, sa façon de militer. Je viens de croiser les détenus qui étaient avec lui et ça m’a fait chaud au cœur d’entendre dire que c’était lui dans le film.

Propos recueillis par S. O.