Regard : La goutte qui sauve

Hier, c’était la journée du partage et de la générosité, par excellence. Nous avons, en effet, célébré la journée nationale du Don de sang. Le mot évènement pour qualifier une telle date n’est rien devant la noblesse d’un geste comme celui d’offrir son sang pour secourir ou plutôt sauver une vie humaine. On ne le dira jamais assez, le liquide qui coule dans nos veines pour irriguer nos tissus et nos organes vitaux est fondamental et quelques gouttes suffisent pour donner une seconde chance à une personne gravement malade. Pour certains, la transfusion sanguine reste l’ultime solution afin de résister à un mal qui ronge leur corps et les empêche carrément de mener une vie normale. Aujourd’hui, à l’heure du fractionnement du sang et toutes les assurances des spécialistes quand à la sécurisation de cette opération d’une part et le renouvellement du liquide «rouge» quelques heures après, la culture du don de sang peine à trouver sa voie. Mieux encore, elle se limite aux seuls parents des malades hospitalisés pour certaines pathologies chroniques ou encore les victimes de l’hécatombe routière. Lorsqu’il est question de donner son sang, on se montre moins généreux. On est loin d’être de mère Teresa dans ce domaine bien précis. Les idées reçues et les appréhensions injustifiées et infondées, sont, à vrai dire, à l’origine de la réticence de beaucoup qui hésitent à passer le cap de la peur d’être piqué. Chez-nous, c’est simple comme bonjour : les liens de parenté «réglemente» ce geste. Il faut avoir carrément le couteau sur la gorge pour accomplir ce devoir. C’est une vérité, le nombre de donneurs de sang est en décroissance si l’on sait que celui-ci se limite à une certaines catégorie d’âge qui continuent à adhérer à cette cause humaine, défiant le poids des années pour répondre au cri de détresse des malades chroniques dont la vie dépend, dans beaucoup de cas, d’une pochette du précieux liquide. C’est dire tout l’intérêt de la sensibilisation au don de sang pour créer de nouveaux réflexes.

Samia D.