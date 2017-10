Journée Nationale du don de sang : La police s’implique à Mascara

Comme chaque année l'Algérie a célébré hier, la journée nationale du Don et des donneurs de sang, en commémoration de la première réunion des donneurs de sang algériens qui correspond aussi à la date de création de la Fédération algérienne des donneurs de sang. Au cours de cette 12e édition de la journée nationale des Donneurs de sang, qui a pour objectif principal d’informer, de sensibiliser et de convaincre les citoyens afin de leur inculquer la culture du don de sang, plusieurs conférences et journées portes ouvertes ont été mises en place ainsi que des collectes de sang organisées, essentiellement, en milieux de travail et dans les universités.

Ces campagnes, faut-il le préciser, ont trouvé un large écho auprès des citoyens qui, selon l’Agence nationale du sang (ANS) ont permis au pays d’atteindre les objectifs fixés par l’organisation mondiale de la santé (13,6 dons pour mille habitants). Toutefois, ces chiffres demeurent insuffisants au regard des besoins exprimés par les hôpitaux et les autres structures de santé.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), qui à travers ses structures implantées au niveau des wilayas d’Algérie, a organisé des campagnes de don de sang, afin de pérenniser l’élan de solidarité entre les citoyens et contribuer à l’enrichissement de la banque de sang. Ainsi au niveau de la Mascara une large opération de collecte de sang a été lancée, dans les rangs de la police. Une initiative qui s'inscrit également dans le cadre du programme des actions de volontariat et de solidarité tracé par la direction de la sûreté de wilaya.

L’opération qui s’étalera sur trois jours aura lieu au niveau de l’Hôtel de Police situé au centre-ville de Mascara aménagé spécialement pour recevoir le plus grand nombre de policiers venus faire don de leur sang. Les quinze Sûretés de daïras se chargeront d’effectuer la même opération dans leur territoire de compétence, en collaboration avec les services hospitaliers, à l’effet de réunir le plus grand nombre de pochettes de sang de différents groupes afin d’approvisionner les hôpitaux avec cette matière vitale. Le chef de la cellule de Communication et des relations publiques a indiqué que l’organisation de cette opération de solidarité de proximité s’inscrit dans le cadre des missions humanitaire des services de police visant à prêter main forte au citoyens se trouvant dans le besoin de cette substance vitale, à l’exemple des personnes sujettes à des opérations chirurgicales et des cas urgents permettant ainsi de sauver des vies, d’une part, et donner une image honorable de la police qui reste toujours au service du citoyen en préservant sa vie et ses biens.

Il y a lieu de rappeler que l’année précédente la campagne de collecte de sang lancée dans les rangs de la police a permis de récolter près de 12.000 poches de sang durant le premier semestre 2016. Dans le cadre de cette même initiative, "plus de 14.000 on été collectées en 2015 et plus de 7.000 en 2014", a-t-il rappelé.

Selon l'Agence nationale du sang (ANS) les campagnes de collecte de sang se multiplient avec la fidélisation progressive des différentes institutions, entreprises et mouvement associatif, sensibilisés à cette noble cause. Cette solidarité a permis d'enregistrer au premier semestre 2016, une hausse de 2% soit 283.377 dons collectés avec 70% de donneurs bénévoles dont 26% régulier et 35% de la collecte effectuée en collecte mobile.

L'Agence qui estime que, "seuls les dons de sang volontaires, réguliers et bénévoles peuvent garantir un approvisionnement suffisant, fiable et sécurisé en sang et en produits sanguins", elle a, en outre indiqué qu'en 2015, environ 539.890 dons de sang ont été collectés à travers le territoire national dont 2/3 recueillis au niveau des structures de transfusion sanguine fixes et 1/3 en collecte mobile. 69% des dons sont issus de donneurs bénévoles dont 24% réguliers et 45% occasionnels. Cependant, 31% des dons proviennent encore de donneurs familiaux et/ou de compensation".

