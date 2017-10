Algérie - UE : M. Hadjar à Bruxelles

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, effectue une visite de travail, aujourd’hui et demain, au siège de l'Union européenne où un accord de coopération sera signé entre l'Algérie et l'UE en matière de recherche et d'innovation, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre aura, à cette occasion, des entretiens avec le commissaire européen à la recherche scientifique et à l'innovation sur des questions liées à la recherche scientifique. M. Hadjar doit également rencontrer son homologue belge avec lequel il s'entretiendra des «possibilités de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique». (APS)