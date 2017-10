Préparation de la prochaine rentrée scolaire et universitaire : Installation d’une commission interministérielle

Le gouvernement se prépare déjà pour la rentrée scolaire et universitaire 2018-2019. Pour ce faire, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a présidé mardi à Alger l'installation d'une commission interministérielle chargée de préparer la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2018-2019.

Cette commission se veut « un espace de coordination qui permettra de soumettre des propositions pratiques au gouvernement en vue d'une prise en charge optimale de tous les aspects liés à la prochaine rentrée, en accord avec les besoins et les aspirations des citoyens, notamment en termes d'infrastructures scolaires et d'amélioration du transport et de la restauration scolaire».

«La commission suivra, à travers des réunions périodiques, les préparatifs de la prochaine rentrée au niveau des wilayas et la mise en œuvre des décisions des pouvoirs publics en la matière, notamment s'agissant de l'équipement public suite à la levée du gel décidée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a indiqué le même document, mettant l’accent d’autre part sur l'importance de la coordination entre l’ensemble des intervenants aux niveaux central et local aux fins d’optimiser la préparation de la rentrée. Il convient de rappeler que chaque année, le nombre d’élèves, d’étudiants et d’apprenants et stagiaires rejoignant les bancs des écoles, des universités et des centres d’enseignement professionnel est assez important. Ainsi, ce ne sont pas moins de neuf millions d’élèves qui ont rejoint en septembre dernier les établissements scolaires.

Neuf millions, c’est l’équivalent de la population de tout un pays, c’est dire le défi relevé en septembre dernier en faisant de cette rentrée une réussite totale. En effet, la rentrée qui vient de s’effectuer il y a moins de deux mois a été caractérisée par plusieurs nouveautés mais aussi des progrès enregistrés à plusieurs niveaux. Faut-il le signaler, la dernière rentrée des classes s’est caractérisé notamment par l’ouverture des cantines scolaires, le 6 septembre dernier, soit, dès le premier jour de classe. Il est inscrit également au programme l’élection des représentants des élèves avec des explications, des débats, des argumentations et le vote. Le but à travers cette démarche est de renforcer davantage l’éducation à la citoyenneté, avec comme objectif, l’école comme maillon d’apprentissage et de construction des identités personnelles et collectives. Aussi, des mécanismes d’accompagnement nécessaires à l’application des nouveaux programmes sont mis en place et l’accent est mis notamment sur la formation des inspecteurs, des enseignants et des chefs d’établissements. Il faut savoir également qu’il sera procédé, au courant de cette année scolaire 2017-2018, à la poursuite de la mise en œuvre d’un grand nombre d’actions en relation avec les objectifs du plan sectoriel de développement 2015-2019 dont la ligne directrice repose fondamentalement sur l’objectif d’atteindre une école de qualité qui préserve l’équité et l’égalité des chances à l’ensemble des enfants pour l’accès à un enseignement de qualité, pertinent, efficient et inclusif. En somme, les actions programmées pour l’année scolaire en cours introduisent de nombreuses améliorations, nécessaires à l’application des recommandations issues des consultations avec la communauté éducative et les partenaires sociaux, en rapport avec les synthèses et recommandations de la conférence nationale sur l’évaluation à mi-parcours de la réforme de l’école, organisée, faut-il le rappeler, en juillet 2015.

Soraya Guemmouri