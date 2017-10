Contrôle aux frontières : L’europe adopte un nouveau système

Le Parlement européen, réuni à Strasbourg, a adopté hier un nouveau système électronique commun pour accélérer les contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen et enregistrer tous les voyageurs non-UE, a-t-il annoncé dans un communiqué. Ce nouveau système d'entrée et sortie (EES), adopté par les députés européens avec 477 voix, devrait être opérationnel en 2020. Ce système approuvé déjà de manière informelle par les Etats membres, enregistrera des informations sur les ressortissants de pays tiers, telles que le nom, le document de voyage, les empreintes digitales, la photo faciale, la date et le lieu d'entrées, de sortie ou de refus d'entrée dans l'espace Schengen. «Il s'appliquera aussi bien aux voyageurs soumis à l'obligation de visa qu’à ceux qui en sont exemptés et admis pour un court séjour de 90 jours, franchissant les frontières extérieures de l'espace Schengen», a précisé le Parlement européen. Le système EES a été conçu pour faciliter la vérification du respect de la durée autorisée pour un court séjour, à savoir 90 jours dans une période de 180 jours. Il devrait, ainsi, remplacer l’apposition manuelle de cachets sur les passeports et surtout «accélérer le passage de frontières, tout en facilitant la détection des séjours excessifs, ainsi que la fraude de documents ou d'identité», a-t-on expliqué. Les données collectées dans le système EES devraient être, normalement, conservées pendant 3 ans. Mais dans le cas des personnes qui ne respectent pas la durée de séjours accordée, cette période de conservation de données passera à 5 ans. Les autorités frontalières et chargées de délivrance des visas ainsi que l'Office européen de police auront accès aux données stockées dans ce système qui sera géré par les pays membres de l'espace Schengen. La Bulgarie et la Roumanie qui ne sont pas encore membres, à part entière, de l'espace Schengen devraient participer à ce système EES. (APS)