Ambassadeurs de Palestine et de la RASD : Appel à la mise en place de mécanismes onusiens pour parvenir à une paix juste

Les ambassadeurs de Palestine et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, ont appelé mardi dernier, à l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de la proclamation de la Charte de l'Onu, à la mise en place de mécanismes d'application onusiens efficaces en vue de parvenir à une paix juste dans le monde. Dans une déclaration à l'APS, lors d'une cérémonie commémorative organisée par le ministère des Affaires étrangères à Alger, l'ambassadeur de Palestine à Alger, M. Louaï Aïssa a déploré le fait que le 72e anniversaire de la proclamation de la charte de l'ONU soit célébré dans un contexte mondial marqué par des crises et des conflits qu'il a qualifiés de «très graves».

De son côté, l'ambassadeur sahraoui à Alger, M. Becheraya Hamoudi Bayoune, a affirmé que pour les Sahraouis, l'ONU doit assumer la responsabilité de la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Il a ajouté que le peuple sahraoui qui est de nos jours opprimé, attend la mise en œuvre de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU relative à la reprise des négociations directes entre les deux parties en conflit (le Front Polisario et l'occupant marocain), et notamment le retour de la Minurso pour l'organisation d'un référendum et la surveillance des droits de l'homme.

Pour le diplomate sahraoui, le règlement de la cause sahraouie passe indéniablement par l'organisation d'un référendum d'autodétermination, appelant la communauté internationale à faire pression sur les pays qui œuvrent à maintenir le statu quo. (APS)