Paix et sécurité en Afrique et au Moyen-orient : « L’Algérie a joué un rôle important » affirme Eric Overvest

Le coordonnateur résident des Nations unies à Alger, Eric Overvest a affirmé mardi dernier que l'Algérie s'est distinguée par son appui à la concertation entre les pays, dans le respect de leur souveraineté, soulignant qu'elle a joué «un rôle important» dans l'instauration de la paix et la sécurité en Afrique et au Moyen-Orient.

Dans son allocution à l'occasion de la célébration de la journée de l'ONU au siège du ministère des Affaires étrangères, M. Overvest a indiqué que «l'Algérie, membre de l'ONU depuis plus de 50 ans, s'est distinguée par son appui à la concertation entre les pays dans le cadre du respect de leur souveraineté, précisant qu'elle a joué un rôle important dans l'instauration de la paix et la sécurité en Afrique et au Moyen-Orient». «L'Algérie a grandement œuvré en faveur du règlement pacifique des conflits internationaux, a largement contribué aux débats sur les Objectifs de développement et encouragé la coopération économique régionale», a souligné le responsable onusien.

M. Overvest s'est félicité des réalisations de l'ONU en Algérie en faveur d'un développement durable et global, rappelant qu'il existe 14 représentations onusiennes en Algérie (des agences, des fonds et des programmes onusiens). Il a ajouté que «l'ONU met ses expériences collectives au service de l'Algérie, dans le cadre de la coopération stratégique à l'horizon 2020». Ce programme de coopération est axé sur la valorisation des réalisations accomplies par l'Algérie ainsi que sur l'échange d'expériences avec d'autres pays et l'accompagnement et la mise en œuvre des stratégies nationales, a précisé le Coordonnateur onusien.

M. Overvest a évoqué les réalisations accomplies en Algérie en collaboration avec l'ONU, dont le développement de l'économie locale, la consécration de la démocratie participative, la promotion de la participation politique de la femme et le développement social et sanitaire. (APS)