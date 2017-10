Pêche et aquaculture : Révision prochaine du système juridique

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture dispose d’atouts indéniables, mais ses performances ne sont pas à la hauteur de ses atouts. Ainsi, il s’est avéré opportun d’inscrire le développement des activités dans le cadre des principes d’une pêche responsable, d’une aquaculture durable et d’une préservation des ressources halieutiques.

De ce fait, le développement durable du secteur (pêcherie, effort de pêche, aménagement des zones d’activité au niveau marin ou continental, utilisation des moyens techniques… ), notamment l’amélioration des performances et du système juridique pour qu’il puisse contribuer à la diversification de l’économie et mettre l’Algérie en harmonie avec la réglementation des autres pays de la Méditerranées, ainsi qu’avec la réglementation internationale, doit passer par une réorganisation réglementaire et une révision juridique, notamment l’expertise pour détecter ses forces et ses faiblesses. «L’organisation du secteur de la pêche est tributaire d’une révision de son système juridique. Il y a toujours une application juridique sur ces types d’organisation qui doit être revue et améliorée, pour aboutir à une meilleur cohérence dans l’action de l’administration et dans sa relation avec les professionnels, les acteurs et utilisateurs des espaces, que ce soit au niveau marin ou continental», selon le directeur général de la pêche au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Taha Hammouche, qui s’est exprimé, hier, en marge de la tenue d’un atelier d’évaluation du système juridique nationale de la pêche et de l’aquaculture.

M. Hamouche a mis l’accent sur le fait que le secteur de la pêche doive tirer profit de l’expérience européenne, ainsi que de celle des autres partenaires, pour s’inscrire dans les objectifs du développement durable, qualifiant cette réorganisation du système juridique, de nécessaire et importante.

Pour ce faire, des experts ont travaillé sur l’ensemble des textes existants depuis deux mois. Au cours de ce travail d’évaluation du système juridique du secteur, des éléments de force ont été décelés qui mettent l’Algérie en harmonie avec la réglementation des autres pays de la Méditerranée, ainsi qu’avec la réglementation internationale. Des faiblesses en termes de cohérence ont été également enregistrées qui vont être révisées, pour avoir un nouvel encadrement juridique qui aide à l’organisation du métier de la pêche et de l’aquaculture.

«Ce travail va nous permettre de renforcer notre cadre juridique, pour une meilleur gestion et protection de la ressource, et une meilleure organisation de la profession», a précisé le même responsable, soulignant que «rien ne sera fait sans se référer aux professionnels». Nous avons relevé, d’après l’exposé présenté par l’expert français, que les questions organisationnelles, ainsi que celles des moyens priment les questions relatives au cadre juridique. Il a cité aussi l’absence d’une définition juridique des différentes flotteries par segment d’activités (chalutiers, petits métiers... ). Une contradiction existe également en termes de définition de la pêche commerciale et de la pêche artisanale, ainsi qu’en termes de la détermination de l’espace algérien de pêche et de sa largeur. Il existe, entre autre, un lien confus entre zones de pêche et pratique de pêche…

La restitution de ces textes aboutira, selon le même responsable, à des recommandations par thématique selon lesquelles une batterie de textes, de décrets et de lois seront révisées ou même créées, pour prendre en charge ces recommandations.

De ce fait, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche est déterminé à redoubler d’efforts et à multiplier les activités pour assurer une meilleure organisation et un encadrement professionnel à cette filière, mais aussi pour aboutir à un plus large cadre d’investissement et à une meilleure production halieutique.

Kafia Ait Allouache