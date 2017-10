Les agronomes à notre Forum : « L’Agriculture doit être la locomotive de la croissance économique »

Le président de l’Union nationale des agronomes a plaidé, hier au Forum d’El Moudjahid, pour la création d’un Conseil national de l’agriculture, et a appelé les pouvoirs publics à l’organisation d’une réunion tripartite agricole qui regroupera les agriculteurs, les ingénieurs agronomes et les vétérinaires.

L’Algérie abritera, pour la première fois, le Congrès des agronomes arabes. Plus précisément la 84e édition. Cette rencontre, placée sous le patronage du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, abordera une thématique des plus importantes : «L’investissement agricole et son rôle dans la sécurité alimentaire arabe». Le thème de cette rencontre, prévue le 2 novembre prochain, a été choisi, lors de la précédente édition, tenue en Tunisie.

Le choix du thème a été motivé par un certain nombre de facteurs concourant à la recherche d’autres alternatives, pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Le choix de la date, a expliqué, Yahia Zan, président de l’UNA, n’est pas fortuit. En effet, le conférencier a souligné que ce congrès, qui regroupera des représentants d’Union et d’Ordre d’ingénieurs agronomes venus de 14 pays arabes, se tiendra en novembre, avec toute la signification que porte ce mois.

Et c’est parce que l’agriculture doit être la locomotive de la croissance économique, l’UNA, qui se considère comme une force technique en mesure d’émettre des propositions, voit dans l’investissement agricole, une manière de contribuer rapidement au développement économique et au renforcement de la sécurité alimentaire. L’UNA se propose d’être un trait d’union avec les autres unions d’agronomes dans le monde arabe, pour présenter les potentialités agricoles de l’Algérie, pour inciter les investisseurs arabes à choisir notre pays. À ce propos, il dit que les unions d’agronomes dans les pays arabes sont de véritables forces de proposition. Elles sont très écoutées, et leurs avis sont pris en compte.

C’est pourquoi l’UNA compte énormément sur ce congrès, pour montrer l’Algérie comme un pôle attractif, pour les investisseurs arabes. Pour le président de l’UNA, l’investissement dans l’agriculture est stratégique, c’est pourquoi le climat des affaires doit être attractif. À la question de savoir si l’UNPA est partie prenante de ce congrès, une organisation qui s’est toujours opposée farouchement à tout investissement étranger, M. Zan dit : «L’UNPA sera présente à ce congrès , et nous respectons leurs avis.»

Il y a lieu de noter que l’invité d’honneur de cette 84e édition est le Soudan. Au programme de ce rendez-vous, des conférences animées par d’anciens ministres de l’Agriculture. Pour l’Algérie, c’est l’ancien ministre de l’Agriculture, Sid-Ahmed Ferroukhi, qui présentera une communication sur l’expérience algérienne dans le domaine de l’agriculture.

Nora Chergui

3 questions à Ahmed Dine, membre du bureau national de l’UNA

Pensez-vous que l’Algérie dispose des potentiels agricoles pour attirer les investisseurs étrangers ?

Oui, sans doute.

Les conditions agropédoclimatiques font que l’Algérie dispose de beaucoup de potentialités qui peuvent attirer éventuellement, et être un pôle attractif pour l’investissement agricole et le climat des affaires. Donc, l’environnement de travail suit cette dynamique et cette réalité.

Notre pays dispose des potentiels en termes d’assiette foncière qui peu être vraiment pris en charge et avoir un développement effectif dans le sens de favoriser plus la production agricole diversifiée. Les quatre dimensions nord, les hauts plateaux, les parcours steppiques et la dimension du sud peuvent contribuer, d’une façon positive et efficace, à l’élargissement de la base de la production nationale.



Justement, le climat des affaires algérien est-il favorable ?

Il y a des initiatives, des dispositions et des mesures, mais, entre-temps, le climat doit suivre en termes de stockage et de création des pépinières, de transport et de l’exportation, pour favoriser les bonnes conditions qui constituent ce climat des affaires et de travail.



Qu’attendez-vous de ce congrès ?

En tant qu’ingénieur agronome, j’y attends beaucoup de choses. Dans cette 84e édition, il y a des groupes exécutifs des ingénieurs arabes. Elle a ouvert le champ aux investisseurs arabes, nationaux et locaux, pour faire un échange et apprendre beaucoup de choses sur les dernières technologies et le développement agricole.

Propos recueillis par

Haddou Hadj Soumia