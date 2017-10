Sidi Bel-Abbès : Les 16 formations peaufinent leurs stratégies

Une véritable course contre la montre semble être livrée par les 16 formations politiques en lice pour ces échéances électorale. A à une semaine du coup d’envoi de la campagne, une forte mobilisation des quartiers généraux de ces Partis est observée animant de fait une ; scène locale et suscitant l’intérêt du citoyen du coin. On s’agite et on tente efficacement d’occuper le terrain pour rencontrer les associations de quartiers et sillonner les faubourgs et cités dans la perspective de faire valoir un programme d’action et d’imposer une présence. Même les réseaux sociaux sont mis à profit pour transmettre le message et véhiculer le mot d’ordre.

Des thèmes de débat sont définis déjà pour accrocher l’électeur même si l’exercice s’avère problématique au vu des efforts consentis par l’Etat dans la remise à niveau de cette région et l’équilibre de ces zones. Une région qui s’est équipée confortablement se permettant même de réaliser un moyen de transport moderne qui est le tramway. C’est donc dans l’identification des créneaux d’activité pour la dynamisation d’une économie, créatrice d’emplois et génératrice de richesses qu’il faut s’appuyer et trouver les formules de motivation d’operateurs potentiels pour intéresser l’électorat et gagner les voix.

A chacun sa stratégie donc, les partis restent pour l’heure concentrés sur l’organisation de leur campagne et la mobilisation des troupes appelés à encadrer les centres de vote et à entreprendre le travail de proximité, la formule la plus efficace dans ces élections. Et les bilans des précédentes assemblées sont exposés au jour volontairement par les candidats comme pour relever un constat d’échec des anciens élus, s’engager à faire mieux et à servir avec dévouement la population. Attentes et préoccupations sont ainsi ciblées dans les programmes d’action de ces formations politiques qui ont opté pour le choix des compétences.

En parfaite connaissance de l’état du terrain, le FLN, au-delà des contestations de la base enregistrées, a préféré la piste de la notoriété et de la nostalgie en chargeant l’ex-arbitre international, Lacarne Belaid et le jeune Adda Boudjellel Tewfik de conduire respectivement les listes de l’APW et de l’APC du chef-lieu. A l’inverse, le RND s’est appuyé sur les capacités de sa composante en responsabilisant un médecin Belkhorissat Abdelkrim pour l’APC et le juriste Kheddar Othmane pour l’APW.

Les autres prétendants tels que HMS ou El Karama ont porté leur dévolu sur des entrepreneurs et des avocats. Bref, le critère de la compétence a été observé dans la majorité dans la perspective de convaincre et de persuader le citoyen. Le débat s’annonce passionnant au vu de cette diversité dans les choix ce qui militera pour l’élaboration d’une véritable feuille de route devant évaluer un parcours, situer les contraintes et les atouts de la région et valoriser également un effort d’équipement. Une valorisation, exclusivement une dynamisation de l’investissement productif. Les futurs élus sont avertis…

A. Bellaha