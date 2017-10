HIISE : Coordination avec l’ensemble des partenaires

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a indiqué, hier soir à Béchar, que son instance travaille en «étroite coordination» avec l’ensemble des partenaires du processus électoral pour garantir un bon déroulement des élections locales prévues le 23 novembre prochain, dans un climat de confiance. S’exprimant à l’occasion d’une rencontre avec la presse nationale, M. Derbal a tenu à souligner que son instance se conformait à la loi pour apporter une réelle contribution à la réussite des prochaines élections locales. Il a assuré, à ce titre, que la transparence est le credo de son instance et ce, pour «être à la hauteur de la confiance placée en elle», en précisant que «l’opération de surveillance des élections est aussi l’affaire de tous les partenaires politiques qui prennent part aux processus électifs». Le président de la HIISE a, en outre, invité les journalistes, correspondants locaux et les médias écrits, radiophoniques et audiovisuels à contribuer à la réussite de ces prochaines élections locales, en s’attachant au professionnalisme et à la neutralité, en évitant la diffusion de rumeurs et en veillant à exercer leur profession dans le respect des règles déontologiques, afin de «faire progresser l’action politique honnête». «Votre professionnalisme contribuera à la formation d’une opinion publique consciente et juste», a-t-il souligné à la fin de cette rencontre qui s’est déroulée au siège de la représentation locale de son instance. Le président de la HIISE a effectué, mardi, une visite de travail d’une journée dans la wilaya qu’il a achevée par une séance de travail avec les membres locaux de son instance. (APS)