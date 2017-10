Élections locales du 23 novembre, SG du RND : « Faire des APC, des outils de développement local, de dialogue et de démocratie. »

S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. Ouyahia a précisé que son parti table sur la jeunesse qui représente, selon lui, une grosse part des candidats du RND. En effet, M. Ouyahia souligne que « 69 % des candidats sont âgés de moins de 45 ans, 90 % ont un niveau universitaire, tandis que le nombre de femmes a atteint 24 %».

« Nous voulons des APC qui soient au niveau du développement local, au service de la décentralisation, des assemblées qui soient des parlements au côté de l’exécutif local, celui de la wilaya et enfin, des assemblées qui soient de dialogue, de démocratie et de consensus», a déclaré M. Ouyahia.

Il relèvera dans le même ordre d’idées que « la démocratie participative est un héritage de nos ancêtres «, citant la fameuse «djamâa ou tajmâat» et qu’il convient de valoriser. M. Ouyahia a également souligné l'importance pour son parti de remporter les élections locales, soutenant que les élections en Algérie sont «les mieux organisées dans notre sphère géopolitique».

«Il est important de gagner les communes, c’est un honneur de servir les citoyens mais la gestion de celles-ci est beaucoup plus un fardeau», a affirmé M. Ouyahia.

«Le RND qui aspire à améliorer son score par rapport à 2012, table sur des valeurs comme la loyauté envers le citoyen», a précisé M. Ouyahia, déplorant que seules «5 têtes de listes femmes se soient présentées pour le renouvellement des APC, au moment où le parti compte 25.000 militantes».

Aussi, «comme toute la société et la classe politique algériennes, il existe un peu de misogynie que nous dépassons graduellement. Je reproche à mes collègues de n’avoir pas fait plus», a-t-il reconnu à ce sujet, notant, par ailleurs, que le niveau universitaire est présent sur 90% des têtes de listes des candidatures.

«Notre souci politique est de faire gagner ensemble la majorité présidentielle et notre souci partisan est d’améliorer notre propre score», a-t-il expliqué, en réponse à une question sur une éventuelle course avec l’autre parti de l’alliance présidentielle, le Front de libération nationale (FLN). Soulignant que la marque distinctive de sa formation politique est d’avoir à chaque occasion électorale des programmes, il a expliqué que le RND se présentera avec 3 programmes distincts, destinés respectivement à la gestion des communes, des wilayas et enfin, à l’échelle nationale. Ce dernier étant basé sur le programme présidentiel, que le parti soutient depuis 1999, a-t-il tenu à souligner.

Faire du suivi des élus un sacerdoce



Tout en rappelant que parmi les 6.000 élus du parti, 200 ont été poursuivis par la justice dont 50 condamnés, le SG du RND a assuré qu’il n’était plus question d’avoir pareille situation, et que le parti était résolu à «faire du suivi des élus un sacerdoce». Admettant que c’est une pratique qui engendre un manque de confiance des citoyens, Ahmed Ouyahia assure que son parti « se battra pour que la participation soit meilleurs», vu que les élections locales mobilisent toujours mieux que les législatives.

Sur la question de la révision du code communale, le SG du RND, estime que dans le contexte actuel, «il est nécessaire de le faire», en rappelant que le code communal et le code de wilaya ont été révisés en 2012. « Cela fait donc cinq ans, il faut les mettre à jours, sans aucun doute», a-t-il déclaré. Interrogé, par ailleurs, sur les prérogatives des élus locaux en conjoncture de crise, le premier responsable du RND a estimé qu’en attendant la révision du code communal et de wilaya, «le problème majeur est le manque de ressources», rappelant qu’un millier de communes sont actuellement «déficitaires». Concédant que cela entrave les capacités des élus locaux à apporter des réponses à leurs électeurs, M. Ouyahia s’est félicité du triplement des crédits alloués aux communes, passant de 35 milliards DA annuellement à 100 milliards DA, ainsi que la réactivation des fonds du Sud et des Hauts-plateaux, à plus de 100 milliards DA. «Ceci, a-t-il ajouté, en plus de la mise en place du Fonds de solidarité intercommunale permettant à des collectivités comme celle d’Alger-Centre d’améliorer le quotidien d’une autre, comme celle de Tissemsilt».

Le Secrétaire général du RND a émis, à ce sujet, son souhait de voir dans un proche avenir, le fait que les wilayas se disputent des projets d’investissement, tout en estimant qu’il existe des communes qui n’arriveront jamais à être autonomes, en raison, entre autres, de l’éloignement géographique.



Révision de la loi électorale : « Laissons le texte faire ses preuves »



Questionné sur la révision de la loi électorale, il s’est dit «non emballé» par la question, appelant à laisser ce «texte faire ses preuves et à appliquer un peu plus les lois plutôt que de passer son temps à les refaire». M. Ouyahia, a affirmé, par ailleurs, que son parti a toujours plaidé pour un dialogue entre le pouvoir et la classe politique. «Dans tous les pays du monde, il y a une majorité et une opposition auxquelles les portes des institutions sont toujours ouvertes», a-t-il précisé.

A propos de sa rencontre, en sa qualité de Premier ministre, avec les partis de la majorité au siège du Premier ministère, il s’interrogera : «Pourquoi chez nous, nous ferions cette exclusion. Il faut savoir qu’il y a des règles ici comme dans le reste du monde et que le pouvoir ne doit pas avoir de complexes à discuter avec sa propre majorité ?».

Tout en soutenant que cela se fait ailleurs, en citant l’exemple de la France, il a assuré sa «disposition» à recevoir également des partis de l’opposition, avant d’ajouter : «Nous sommes heureux que dans notre pays, il y ait cette effervescence et pluralité politiques», rappelant l’existence de 75 partis politiques, lesquels devraient néanmoins donner lieu à des «pôles». A la question relative à la présence d’observateurs internationaux lors du prochain scrutin, M. Ouyahia a précisé que leur présence en Algérie remonte à 1997, mais seulement pour superviser les présidentielles et les législatives, avant de soutenir que les élections en Algérie «sont les mieux organisées dans notre sphère géopolitique». Il a, en outre, estimé que le Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) sera «plus opérationnelle» lors du prochain rendez-vous électoral que durant les dernières législatives, dans la mesure où elle était installée à un mois de cette élection.

S’agissant des craintes d’abstention exprimées par certaines voix, M. Ouyahia a soutenu qu’il ne s’agit pas d’«une spécificité algérienne», arguant qu’aux Etats-Unis d’Amérique, le président est élu avec moins de 50 % de taux participation et que le Parlement européen avec ses représentants, l’est avec moins de 24%.



Le RND solidaire avec le gouvernement en ce qui concerne l’Algérie vis-à-vis de l’extérieur



Néanmoins, celui-ci tiendra à préciser que malgré plusieurs incertitudes et aléas électoraux, «les locales mobilisent toujours plus» car elles ont une relation directe avec les citoyens, a-t-il poursuivi, avant de conclure que «s'il y aura échec, ça sera celui des partis politiques, y compris le mien».

A propos des dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, M. Ahmed Ouyahia a déclaré que le RND est solidaire avec le gouvernement en ce qui concerne l’Algérie vis-à-vis de l’extérieur. «Nous sommes derrière notre gouvernement, à 100%», a-t-il dit précisant par là, que l’unité du pays est un point que personne ne peut remettre en cause. Interrogé sur la réforme de l’Ecole, il estime que celle-ci est entrain d’être mise en œuvre, exprimant par ailleurs, son souhait de voir l’institution scolaire, soustraite «aux batailles idéologiques et politiciennes». En réponse à la question d’un auditeur, M. Ahmed Ouyahia, estime que «la Justice agit en toute autonomie», citant même, l’exemple des candidats de son parti recalés à cause des poursuites dont ils sont l’objet. Et il en profitera pour admettre que des «injustices ont été commises dans l’affaire Sonatrach, des injustices ont été commises notamment contre Chakib Khelil «.

Sur le plan économique, M. Ouyahia s’est dit favorable à une éventuelle amnistie fiscale «dans la mesure où celle-ci permettrait d’aspirer une partie de l’argent qui se trouve actuellement dans les circuits informels».

Salima Ettouahria