Exposés pour la première fois au 8e salon ERA d’Oran : Des projets innovants

La deuxième journée de la 8e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable ERA, a été couronnée par la signature de nombreuses conventions, a-t-on appris auprès de Hassan Gherab, l’un des organisateurs. L’on saura, à ce propos, que le groupe Rêve-Energie a signé un nombre d’accords de coopération avec, entre autres, l’organisation non gouvernementale R20 et la société Aurès Solaire, qui a pris en charge l’électrification en énergie photovoltaïque de l’aérogare de l’aéroport international Ahmed-Ben-Bella. Cette manifestation, considérée parmi les plus importantes en Afrique du Nord, a par ailleurs offert l’opportunité aux élèves de l’école polytechnique Maurice-Audin d’exposer en avant-première de nouveaux projets innovants qu’ils ont montés et travaillés sous l’encadrement de leurs enseignants. Il s’agit d’une canne intelligente destinée aux personnes non voyantes qui détectent les obstacles à distance. «Ce projet va permettre à cette population aux besoins spécifiques plus de liberté de mouvement», dira notre interlocuteur. Les visiteurs de ce salon ont eu l’occasion de découvrir deux autres projets innovants et prometteurs exposés par les élèves de cette prestigieuse école. Il s’agit d’une poubelle intelligente qui, une fois pleine, envoie un signal à l’agence ou l’organisme qui gère le ramassage des ordures, et un détecteur de gaz CO. Concernant la 8e édition du salon ERA, elle a vu la participation de près d’une centaine d’exposants dont un grand nombre parmi les leaders de la production nationale du secteur de l’énergie. On citera, l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), le groupe GICA, CONDOR, Compagnie de l’engineering de l’électricité et du gaz CEEG, Aquatec biotechnologie du groupe Kherbouche, SEOR et Zergoune Green Energy ZGE. Concernant la participation étrangère, l’on cite les entreprises françaises « Armorgreen et OPAL RT Europ» et les firmes allemandes «BELECTRIC et German Acces». La Turquie et la Chine sont également représentées dans ce salon par respectivement les deux entreprises «SOLIMPEKS SOLAR et POWER CHINA». Organisé sous le haut patronage du Président de la République M. Abdelazziz Bouteflika par l’agence Myriade Communication, le salon ERA «se pose comme le cadre idéal et approprié pour mesurer les avancées du pays dans le domaine des énergies et avoir un aperçu sur le potentiel pouvant être mis en œuvre pour asseoir un développement durable», indique le commissariat du salon dans un communiqué de presse, qui ajoute que plus de 5.000 visiteurs sont attendus durant les trois jours du salon. Au programme de cette manifestations, plusieurs conférences qui seront présentées et animées par des experts et chercheurs dans les domaines de l’énergie, du climat, de l’environnement et des nouvelles technologies. La 8e édition du salon ERA a été conjointement inaugurée, avant-hier, par le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, et la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, en présence du wali d’Oran, Mouloud Cherifi, et du président du FCE, Ali Haddad.

Amel Saher