Clôture du jumelage institutionnel Algérie - France dans le domaine des impôts : Modernisation de l’administration fiscale

Le jumelage institutionnel Algérie-France, consacré à l’«appui à la Direction générale des impôts pour l’amélioration de ses performances», a été clôturé hier à Alger. Présidant la cérémonie dédiée à l’évènement, le ministre des Finances a souligné que cette démarche, entamée en 2015, est en «adéquation parfaite» avec les grands axes du nouveau modèle de croissance économique.

Le projet, explique-t-il, «véhicule une des facettes de l’image de marque du secteur des finances». Et traduit la «volonté des pouvoirs publics à asseoir une politique de dialogue avec les partenaires voisins de l’Europe». Enumérant les principaux objectifs, le ministre cite la modernisation du secteur financier par le parachèvement de la réforme du système fiscal, l’amélioration permanente de la qualité des services et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Des objectifs qui apportent leur pierre à l’édifice d’un système fiscal «performant», contribuant à «réduire sensiblement les écarts de la conjoncture difficile», par «l’optimisation de la fiscalité ordinaire» qui devra, à moyen terme, financer à elle seule les dépenses de fonctionnement. Enchaînant, M. Raouya dira que ce jumelage intervient dans une conjoncture particulière pour l’Algérie. Un contexte marqué, sur le plan interne, par des déséquilibres financiers suite au rétrécissement de nos recettes budgétaires, notamment la fiscalité pétrolière. Et au plan externe, par la volatilité des cours mondiaux des produits d’hydrocarbures qui prévaut. Le ministre n’a pas caché son contentement quant aux résultats probants obtenus dans les domaines de développement de la ressource humaine, la modernisation des processus de gestion de la performance, le contrôle interne et de l’audit, ainsi que le recouvrement fiscal. Mais un chemin reste à parcourir : traduire sur le terrain ces acquis et les pérenniser. Lancé en novembre 2015, dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne, ce projet, financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 1,4 million d’euros et géré par le ministère du Commerce à travers l’Unité de gestion du programme P3A (UGP3A), avait pour objectifs de renforcer les structures de la DGI pour améliorer davantage l’efficacité et l’expertise de ses services, d’appuyer le programme de modernisation des finances publiques et l’amélioration de l’utilisation des fonds publics engagés par l’Etat. 48 experts français ont été mobilisés pour 141 missions d’expertises. Ce second jumelage a permis d’aboutir à des résultats probants en matière de modernisation de l'administration fiscale et l’amélioration de l’utilisation des fonds publics, le renforcement des capacités de la DGI dans la gestion des ressources humaines, la révision des conditions de prise en charge du volet formation professionnelle et révision du mode opératoire de l’administration. Il est également question de l’amélioration du recouvrement par la mise en place d’une nouvelle stratégie en la matière englobant l’ensemble de la chaîne de recouvrement ainsi que la rénovation du contrôle et du contentieux des droits indirects.

Fouad Irnatene