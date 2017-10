Forum mondial de lutte contre le terrorisme : L’indispensable riposte globale

Et le lien étroit entre ces deux fléaux n’est pas nouveau. Preuve en est, la résolution 1373 du Conseil de sécurité avait établi, en 2001, son existence. Et parce que cette relation est complexe et qu’elle a des conséquences sur la sécurité et la stabilité régionale et internationale, elle ne pouvait que susciter la préoccupation de la communauté internationale.



Des implications mondiales



«Si elle connaît des modes de manifestation différents, selon le contexte, la connexion entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée peut avoir des implications mondiales», peut-on lire dans la note conceptuelle remise aux participants de la première réunion régionale organisée hier, conjointement, par l’Algérie et le Royaume des Pays-Bas, dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF). «Votre présence atteste, à la fois, de toute l’importance qu’accordent vos pays respectifs à cette question, ainsi que de leurs attentes pour une meilleure connaissance et pour trouver des moyens de lutte adaptés à la complexité de la relation entre ces deux fléaux et ses conséquences sur la sécurité et la stabilité régionale et internationale», a ainsi indiqué le ministre des affaires étrangères, Abdelkader Messahel, à l’ouverture des travaux. Et pour le chef de la diplomatie algérienne, «ce genre de rencontres représente une opportunité d’avancer ensemble des propositions en vue de contribuer au renforcement des instruments nationaux, régionaux et internationaux de lutte contre ces fléaux». reste aussi, fait remarquer M. Messahel, que si «la région connaît à la fois le terrorisme et le crime transnational», il n’en reste pas moins vrai que c’est «la bande sahélo-saharienne en particulier qui est aujourd’hui meurtrie et menacée par le développement de ces deux fléaux, par la densification de leurs canaux de collaboration, par la solidité des interconnexions de leurs intérêts et par la mutualisation progressive de leurs moyens pour la conduite et la protection de leurs activités criminelles». Dans cette région, met en garde M. Messahel, «le terrorisme y reste actif et élargit ses champs d’action à un nombre croissant de pays de l’Afrique de l’ouest». Pis, a-t-il souligné, «la fédération de certains de ces groupes terroristes augure de projections portées par la maîtrise de moyens financiers accrus».



Des sommes colossales drainées



Et pour cause, rappelle-t-il, «ces activités illégales drainent des sommes considérables dans une région pauvre où les États manquent dramatiquement de capacités et de ressources requises pour les combattre et pour protéger leurs populations respectives des dangers que celles-ci font peser sur leur sécurité, leur stabilité et leurs aspirations légitimes au développement». En effet, le crime organisé transnational couvre une large palette de trafics, incluant, entre autres, la prise d’otages contre paiement de rançons, le trafic de drogues dures et surtout du haschich, le trafic d’armes, la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre ces deux fléaux ? L’Algérie, qui déploie d’importants efforts pour combattre ces fléaux sur son territoire, a son idée sur la façon d’agir. Il faut au préalable une meilleure connaissance et une compréhension de l’évolution de la relation et des mutations qui naissent et se développent entre ces deux menaces dans la région, a estimé le chef de la diplomatie algérienne. Et bien plus que cela. Ainsi, si «de solides arsenaux juridiques existent pour traiter chacun de ces fléaux, l’effort reste à faire pour y couvrir la relation ente eux», a estimé M. Messahel.



Nécessité d’une définition commune



Le ministre des affaires étrangères ajoute : «Il y a aussi la nécessité de parvenir à une définition commune du terrorisme, comme c’est le cas avec le crime organisé transnational, d’organiser l’échange d’informations et de données, de renforcer la coopération judiciaire régionale et internationale, de renforcer aussi les institutions régionales et internationales de lutte contre le crime organisé transnational.» Pour l’Algérie, «cette lutte contre ces deux fléaux nécessite aussi la promotion de programmes de coopérations bilatéraux régionaux et même internationaux, ainsi que le développement de la coopération entre les organismes régionaux et internationaux». L’Algérie, pour sa part, a réitéré sa «disponibilité à apporter sa contribution à toutes les initiatives bilatérales et régionales, en particulier avec les pays de l’espace sahélo-saharien et de toute l’Afrique de l’ouest, ainsi qu’au niveau international. Le GCTF estime, lui aussi, que «pour lutter contre ces connexions, les efforts pourraient être portés, notamment sur le perfectionnement des systèmes judiciaires, le renforcement de la coopération entre la police des frontières et les services de renseignements financiers, la création de partenariats publics-privés et la promotion du rôle de la société civile et des communautés locales».



Mettre en place les bonnes pratiques



Cette initiative, menée par les Pays-Bas sous les auspices du GCTF, vise, entre autres, à mettre au point un ensemble de bonnes pratiques internationalement reconnues, non contraignantes, offrant, au niveau international, «une base à l’action, à l’aide et à la formation nécessaires pour relever le défi que constituent les connexions entre terrorisme et criminalité transnationale organisée, de sorte à soutenir les autorités dans leur lutte aux niveaux local, national et mondial». Leur ambassadeur à Alger a rappelé, dans son allocution d’ouverture, que «le phénomène a dépassé les frontières», et que les défis qui se posent sont «nombreux», mais que les experts en charge de cette problématique sont «bien outillés» pour apporter les ripostes opportunes.

Nadia Kerraz

À retenir

Cinq groupes actifs

Le Forum mondial de lutte contre le terrorisme compte cinq groupes actifs, dont trois sont des groupes thématiques, à savoir le groupe sur «la lutte contre le terrorisme», présidé par l'Australie et l'Indonésie, celui sur «la justice pénale et suprématie de la loi», présidé par le Nigeria et la Suisse, et celui sur «les combattants terroristes étrangers», présidé par la Jordanie et les États-Unis. Il s'agit également de deux groupes actifs sur «le renforcement des capacités», dont le premier concerne la région de l'Afrique de l'Ouest, présidé par l'Algérie et le Canada, et le deuxième concerne la région de l'Afrique de l'Est, présidé par l'Égypte et l'UE.



Plusieurs initiatives

Depuis sa création en 2011, il a lancé de nombreuses initiatives axées, notamment sur «le cycle de vie de la radicalisation à la violence», «la sécurité frontalière et les défis des frontières poreuses», «la prévention des enlèvements contre rançon», «le soutien aux victimes du terrorisme» et «la lutte contre l'extrémisme violent sur Internet». Il a également mis sur pied le groupe de travail chargé des plans d'actions nationaux de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent.



Trois organismes

Trois organismes issus du GCTF s'emploient à renforcer les capacités en matière de lutte contre le terrorisme aux niveaux national et régional. Il s'agit du Fonds mondial pour l'engagement et la résilience communautaire qui est le tout premier fonds public-privé à appuyer les efforts de terrain des communautés locales pour lutter contre l'extrémisme violent. Il s'agit aussi du Centre international d'excellence «Hedayah» consacré à la formation, au dialogue, à la recherche et à la collaboration pour la lutte contre l'extrémisme violent, ainsi que de l'Institut international pour la justice et l'État de droit, dont la mission est de fournir aux responsables de la justice pénale, une formation sur les moyens de relever les défis posés par le terrorisme.



Coordination multiforme

Le GTCF a coordonné ses efforts de lutte antiterroriste avec de nombreux États, dont les États-Unis, des organisations régionales et internationales en charge de la lutte contre le terrorisme et les pays touchés par ce fléau. Le GTCF a su instaurer de nouvelles traditions de coopération avec les États et les gouvernements afin de leur permettre de mettre en place des programmes politiques et des mécanismes efficients en matière de lutte contre le terrorisme.