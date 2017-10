APN, Projet de loi sur la poste et les communications électroniques : Audition des experts

La commission des transports, des transmissions et des télécommunications de l'APN a auditionné, lors d'une réunion présidée par le président de la commission, Chaabane El Ouaer, des experts et opérateurs de la téléphonie mobile, dans le cadre de l'examen du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, a indiqué hier, un communiqué de l'Assemblée. Le directeur général d'Algérie poste, Abdelkrim Dahmani a affirmé «la nécessaire révision de la loi après 17 ans de sa mise en vigueur à la lumière du développement important que connait le secteur des services et technologies», saluant le nouveau texte qui «consacre l'importance d'Algérie Poste en tant qu'opérateur public, outre les nouvelles réformes proposées, notamment celles inhérentes à la généralisation du service et du paiement électroniques». Dans son intervention devant les membres de la commission, le PDG d'Algérie Telecom, Adel Khemane, a salué «l'ouverture de la boucle locale aux autres opérateurs de téléphonie mobile et l'autorisation de création d'un réseau fixe cédée à son entreprise», annonçant que cela permettrait «d'atténuer la pression sur son entreprise et l'aidera à se concentrer sur l'établissement et l'exploitation des réseaux de transport, à savoir les câbles marins et les points d'échange d'internet (IXP)». Dans son exposé, le président de l'Autorité de régulation de la Poste et Télécommunications (ARPT), Ahmed Nacer Mohamed, a indiqué que son institution «n'a pas été consultée lors de l'élaboration du projet», exigeant «davantage de prérogatives pour l'ARPT, dont l'avis demeure consultatif et non contraignant». Evoquant l'aspect technique du projet, la directrice générale de l'Agence nationale des fréquences (ANF), Nassima Rachedi a rappelé que les missions de l'Agence «sont désormais définies dans ce texte, contrairement à l'ancienne loi», alors que le directeur de l'Institut national de la Poste et des technologies de l'information et de la communication (INPTIC), Khefif Djamel a axé son intervention sur les défis à relever dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique. Au dernier jour des travaux, la commission a écouté les représentants des trois opérateurs de téléphonie mobile, Mobilis, Djezzy et Ooredoo. Les intervenants ont été unanimes à souligner l'impératif de «consacrer le principe de protection des données personnelles et de codifier le cyber-espace», évoquant «des thèmes liés au partage des infrastructures actives, au principe de transhumance, à l'opérateur virtuel et à son rôle en matière de concurrence et d'investissements». Le débat par les membres de la commission du projet a été «fructueux et technique et a porté essentiellement sur les prérogatives de l'Autorité de régulation, les modalités d'attribution de l'autorisation générale et privée et ses relations avec le ministère et le Conseil de concurrence», a ajouté le communiqué de l'APN. Certains membres de la commission se sont également interrogés sur «le transfert et le paiement électroniques et les techniques et technologies devant accompagner ce nouveau système, et se sont longtemps arrêtés sur la composante du Fond du service universel de la poste et des télécommunications, institué en vertu du projet de loi, outre ses recettes et ses dépenses, avant de proposer le financement par ce Fond de projets de jeunes dans le domaines des communications électroniques». Par ailleurs, plusieurs membres de la commission «se sont félicités de la mesure de mutualisation des infrastructures entre les opérateurs et se sont accordés sur la nécessité de son application car permettant de rationaliser les dépenses. Les membres ont également proposé aux opérateurs de procéder à des préavis avant le lancement de travaux de maintenance en vue de préserver l'environnement et les infrastructures, tandis que d'autres ont mis en avant la nécessité de mettre en place des conventions pour l'échange d'infrastructures actives». D'autres membres ont relevé «l'absence de dispositions régissant les activités dans les réseaux sociaux et certains sites à l'instar de YouTube, ainsi que l'absence de dispositions relatives aux communications spatiales, proposant par la même occasion l'introduction de nouvelles dispositions faisant obligation aux administrations locales et publiques de faciliter les procédures administratives au profit des opérateurs de téléphonie mobile». Les membres de la commission se sont interrogés sur «l'absence de dispositions garantissant la protection de la santé et de la vie privé du citoyen, ainsi que des mesures en matière de protection de l'environnement, et ont convenu de la nécessité de préserver et de soutenir le secteur public, représenté par Algérie Télécom, sans que cela ne se fasse au détriment d'autres opérateurs, avant de souligner l'impératif d'imposer à l'ensemble des opérateurs l'investissement et la mise en place d'une forte infrastructure». Les membres ont salué enfin le projet de loi en ce sens qu'il intervient en adéquation avec le dernier amendement constitutionnel, notamment dans son volet relatif à la protection des libertés individuelles, outre ses dispositions ayant trait à l'ouverture de l'investissement dans ce domaine dans le cadre de la recherche d'alternatives au financement de l'économie nationale. (APS)