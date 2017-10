Le Premier ministre inaugure le 22e SILA : Encourager l’exportation

L’Afrique du Sud, invité d’honneur

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a inauguré, hier après-midi au palais des Expositions (SAFEX) à Alger, le 22e Salon international du livre d’Alger (SILA). Accompagné de membres du gouvernement, dont MM. Azzeddine Mihoubi et Djamel Kaouane, respectivement ministres de la Culture et de la Communication, M. Ouyahia a fait le tour des stands à la rencontre des éditeurs algériens et étrangers. Plus de 314 éditeurs algériens et 658 exposants étrangers venant d’une cinquantaine de pays prennent part à cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 5 novembre.

Le Premier ministre a débuté sa visite au pavillon central, plus précisément au stand du Haut commissariat à l’amazighité qui organise un important colloque international sur l’œuvre de Mouloud Mammeri.

A cet égard, M. Ahmed Ouyahia a appelé à donner un nouveau souffle à la langue amazighe. «Il ne faut pas s’arrêter sur l’officialisation de la langue amazighe. Nous devons donner un appui considérable à cette langue à travers le livre et l’école», a-t-il préconisé. Il a visité ensuite le stand de l’Afrique du Sud, pays invité d’honneur du 22e SILA, avant de s’arrêter aux stands de l’ANEP et de l’ENAG, les exhortant à renforcer le réseau de distribution du livre sur tout le territoire national.

M. Ahmed Ouyahia a insisté sur l’édition des livres qui abordent «l’Algérie contemporaine», ainsi que sur l’exploration et la diversification des activités aux bibliothèques de proximité. Au stand de l’Office des publications universitaires (OPU), le Premier ministre a encouragé à éditer les thèses universitaires. « Il faut aller vers l’édition des thèses universitaires de choix.

Cela permettrait aux Algériens d’être au courant des ouvrages de l’université, mais aussi de leur faire part des idées de nos enfants», a-t-il souligné. Allant à la rencontre d’autres éditeurs algériens tels Dalimen ou Dar El Hikma, M. Ouyahia a promis de doubler les efforts pour exporter le livre algérien. «Le livre ne doit pas être abordé seulement sur son aspect commercial. Nous pouvons exporter le livre algérien tout en faisant la promotion de l’Algérie, son histoire et sa civilisation. La culture est notre identité, cela permet à nos jeunes de manifester de la fierté pour notre glorieuse histoire», a-t-il déclaré.

Accompagné d’une importante délégation ministérielle, ainsi que des membres du corps diplomatique, le Premier ministre a visité des stands étrangers comme celui de l’ambassade de la Palestine, de l’Espagne, de l’Arabie saoudite, des Etats-Unis ainsi que des éditeurs égyptiens et tunisiens. Il a plaidé dans chaque escale pour la coédition, l’échange culturel et la circulation des livres entre les pays. La 22e édition du SILA met à l’honneur l’Afrique du Sud, la Nation Arc en ciel qui se distingue par une littérature fascinante, marquée, dans les temps modernes, par le système de l’apartheid et la lutte contre celui-ci où émerge la figure emblématique de Nelson Mandela, ami de l’Algérie.

Désormais le plus grand salon du livre au monde arabe et en Afrique en terme de présence d’éditeurs et de fréquentation avec 1.500.000 visiteurs lors de la précédente édition, le SILA qui a choisi comme slogan «Le livre, un trésor inépuisable» propose aux amoureux du bouquin un riche programme littéraire et historique avec une dizaine de conférences-débats sur différentes thématiques.

Un colloque internationale sur l’œuvre de Mouloud Mammeri est au programme du 22e SILA organisé par le Haut Commissariat à l’Amazighité, un hommage au chantre de la Révolution algérienne Moufdi Zakaria, un focus sur le regard croisé entre l’Islam et l’occident, une rencontre sur l’Afrique, ses espaces et ses noms ainsi qu’une journée d’étude sous l’intitulé «Autopsie du colonialisme» à l’occasion de la célébration du 1er novembre sont des rendez-vous de choix du plus grand événement culturel en Algérie. Il y a lieu de noter que le SILA se poursuit jusqu’au 5 novembre de 10h à 19h.

Kader Bentounès