M. Gaïd Salah supervise des unités du secteur militaire de Laghouat : Adapter les compétences aux défis de l’heure

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire, a consacré la 3e journée de sa visite à la 4e Région militaire, à la supervision de quelques unités relevant du secteur militaire de Laghouat, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

La visite a été entamée à partir de la Base aérienne de Laghouat, et après la cérémonie d’accueil, le général de corps d'Armée a suivi un exposé présenté par le commandant de cette Base, pour superviser, par la suite, ses différentes infrastructures. Il a ensuite suivi à l’Ecole des Cadets de la nation de Laghouat, une présentation animée par le commandant de l’Ecole, pour superviser ensuite les infrastructures pédagogiques, administratives et sportives. L'Ecole des Cadets de la nation est dédiée à l’enseignement moyen avec une capacité de 800 places pédagogiques et qui garantit, à l’instar des autres Ecoles des Cadets de la nation un cursus de haut niveau. Elle dispose de toutes les commodités et les moyens humains, matériels et pédagogiques modernes, à l’instar de laboratoires de sciences appliquées et technologiques, de salles de cours assistés par ordinateurs, de laboratoires de langues, de salles Internet, d’amphithéâtres, de bibliothèques et d’infrastructures de sports et de loisirs. Le général de corps d'Armée a procédé, par la suite, en compagnie du général-major, Cherif Abderrezak, commandant de la 4e Région militaire, à l’inauguration du nouveau siège du secteur militaire à Laghouat, et sa baptisation au nom du chahid Ahmed Chetta, en présence de membres de la famille du chahid, auxquels le général de corps d'Armée a rendu hommage. A l’Ecole d’application de Défense contre aéronefs, après une présentation donnée par le Commandant de l’Ecole et une inspection de ses différentes structures, le général de corps d'Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les éléments des unités de la garnison de Laghouat, où il a prononcé une allocution d’orientation, suivie via visioconférence, par l’ensemble des unités, rappelant "les exploits de la glorieuse Révolution, par laquelle ses meneurs et ses acteurs ont réussi à triompher de l’une des plus abjectes des colonisations que l’ère moderne a eu à connaître". "L’histoire de votre pays l’Algérie est, sans démesure, un accomplissement national, dont la grandeur, l’éminence, la gloire et le mérite sont indéniables, loin d’être une succession de faits communs, c’est une œuvre prodigieuse et exceptionnelle, où le propre de la personne algérienne avec toutes ses caractéristiques et particularités a été incarné, à travers laquelle se dessinent les exigences de cette personnalité, dont le pilier central demeure la sincérité envers soi et envers la patrie, et devant Allah en premier et en dernier lieu", a indiqué Gaïd Salah à l'adresse de l'assistance. "Telles sont les nobles valeurs qui ont permis à vos aïeux de triompher de l’une des plus abjectes des colonisations que l’humanité a eu à connaître pendant notre ère, et de remettre aux fils de l’Algérie, génération après une autre, ce capital de valeurs et de vertu, qui est à la fois une source inépuisable de fierté et de dignité mais aussi un parfait modèle à suivre", a-t-il ajouté. "Tel est l’objectif ultime, que j’aspire à atteindre, rappelant en permanence notre histoire nationale. Celui qui a marché sur leurs pas, a appris de leurs enseignements, et a puisé de leurs leçons, ne verra de déception, tant qu’il prendra exemple sur ce modèle de perfection. Ainsi s’érige le capital de valeurs sur lequel les éléments militaires devront fonder leur prospérité professionnelle, comportementale et morale, et à travers lequel ils perfectionneront leurs compétences et développeront leur fonds de connaissance", a-t-il relevé. Le général de corps d'Armée a affirmé que l'ANP, "en accord avec la vision clairvoyante de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, œuvre en permanence à adapter ses compétences et ses capacités avec tous les défis et les menaces éventuels". "Partant de cet invariant principe national, vous êtes pleinement conscients, que notre ultime préoccupation en tant que Haut Commandement, dont nous œuvrons avec détermination à honorer les exigences, conformément à la vision clairvoyante de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, est la poursuite des efforts d’adaptation des compétences de l'ANP, avec l’anticipation des défis et menaces éventuels, à la simple pensée de leurs protagonistes, à porter atteinte à la sécurité de l’Algérie et à sa stabilité, aujourd’hui comme demain", a-t-il poursuivi. Il a indiqué que "dans l’optique de ces nobles objectifs, nous considérons avec conviction que les grandes réalisations accomplies sur plus d’un échelon, sont en mesure de hisser nos Forces armées à la hauteur des grandes responsabilités qui sont à sa charge". "Nous ne vantons, sans démesure, les réalisations sur le terrain au sein de l’ANP dans toutes ses composantes, que nul ne réfutera, sauf envieux, personne n’omettra, sauf ingrat, et aucun ne pourra voiler, sauf vaniteux, car nous considérons ceci comme étant un devoir national, dont les intentions sont pures et le serment sincère, grâce à la volonté d’Allah le Tout-Puissant, notre engagement envers ce devoir national, notre amour indéfectible de la patrie et notre application à son éminent service", a-t-il affirmé.

"J’insiste sans cesse et je souligne continuellement le travail en tant que valeur, en tant qu’hygiène de vie et en tant que rythme continu et régulier. Cette valeur qui est devenue, au sein de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, la source principale de nombreux acquis de qualité, grâce à l’appui d’Allah le Tout-Puissant, et grâce à la synergie des efforts, chacun dans ses fonctions et dans la limite de ses compétences", a conclu le général de corps d'Armée. (APS)