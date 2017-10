Le Pdg de Sonatrach depuis Adrar : Réception de plusieurs projets et augmentation de la production gazière

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Le Groupe Sonatrach s’attelle en la finalisation de son programme de développement pour le prochain quinquennat, où il est envisagé un montant d’investissement d’environ 50 milliards de dollars. La particularité de ce nouveau programme du groupe pétrolier réside dans le fait que celui-ci offre l’opportunité pour les entreprises algériennes de contribuer davantage à sa mise en œuvre. Une fois finalisé, le nouveau programme de développement de Sonatrach sera «présenté a l’ensemble des entreprises algériennes qu’elles soient du domaine public où privé d’ici à la fin de l’année où, au plus tard, en début de l’année prochaine», a fait savoir en effet le PDG de la compagnie des hydrocarbures hier à Adrar, au terme de sa visite de travail et d’inspection du projet de complexe du Touat Gaz, sis à Oued Zin. «Nous allons définitivement engagés toutes nos entreprises que nous sommes déterminé à soutenir pour qu’il puisse prendre en charge le nouveau plan de développement de Sonatrach», a préciser en outre M. Abdelmoumen Ould Kaddour dans ses déclarations à la presse. S’agissant du complexe Touat Gaz, M. Ould Kaddour fera savoir qu’en dépit du retard constaté dans la cadence des travaux, ce projet est «en bonne voie» et devra connaître sa phase d’exploitation durant le premier trimestre 2018.

D’un coût global de 1,1 milliard de dollars, la réalisation de ce complexe fait l’objet d’un partenariat entre Sonatrach et le groupe industriel français Engie. Beaucoup d’entreprises nationales sont impliquées dans sa mise en œuvre dans le cadre de la sous-traitance. Il s’agit des sociétés GCB, GTP, Bentini, CSSI, CCS ainsi que le contractant espagnol Téchnical Reunidas». «Nous sommes très contents de voir ce qui se fait ici à Oued Zin et de constater que des entreprises nationales participent à ce genre de projet d’envergure», a indiqué, non sans un accent de fierté le PDG de Sonatrach sur les lieux de ce chantier. Une fois réceptionné, sa mise en exploitation devra assurer une capacité de production de 12,8 millions m3 de gaz/jour, soit 4,5 milliards m3/an.



Réception de plusieurs projets gaziers d’ici le 1er trimestre 2018

En plus du complexe Touat Gaz qui connaîtra donc sa phase de production au 1er trimestre 2018, il est envisagé d’ici à cette même échéance la réception de plusieurs projets gaziers, fera savoir en outre le PDG de Sonatrach. Il s’agit entre autres des projets du Groupement Reggane (GRN) et du Groupement Timimoun (GTIM) à Hassi Barouda qui doivent être réceptionnés avant fin 2017, tandis que deux autres projets de Touat Gaz et Inghar sont attendus lors du premier trimestre 2018, a-t-il précisé. Il se dit ainsi convaincu que la mise en service de tous ces projets devra assurément se traduire par une augmentation considérable de la production nationale.

Quant à leur impact sur les exportations du gaz, celui-ci «ne sera pas particulièrement fort», dira encore le même responsable qui met en avant la hausse de la consommation locale en gaz. « Nos exportations sont autour de 50 milliards de m3/an, la consommation locale est à un peu moins. Donc, avec la production actuelle, on arrive à satisfaire ces besoins et on est dans l’équilibre», a-t-il ajouté. « Nous pouvons honorer nos engagements dans les contrats avec les partenaires extérieurs en matière de livraison de gaz naturel. Nous y travaillons et il n’y a aucune crainte là-dessus», a-t-il appuyé. Pour preuve, «Sonatrach est en train de récupérer des quantités importantes de gaz grâce à sa nouvelle stratégie d’optimisation de la production par laquelle il est attendu, d’ici à la fin de l’année, de mettre sur le marché une quantité de 39 milliards m3 dont 53 milliards m3 seront destinés à l’exportation», a encore argué M. Ould Kaddour.

Il ne manquera pas toutefois de souligner la nécessité d’optimiser les coûts, que ce soit dans la production ou dans la vente, notamment dans le contexte actuel marqué par la baisse drastique des prix du baril de pétrole sur les marchés mondiaux. «Lorsque le baril de pétrole était à 150 dollars, nous étions à l’aise, mais à 50 dollars, on doit faire beaucoup plus attention», a-t-il recommandé.