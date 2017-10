Stade du 5-juillet : Réouverture dans une dizaine de jours

Le stade du 5-Juillet, de nouveau fermé depuis près d’un mois, sera opérationnel dans une dizaine de jours, a appris l’APS du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

«Les travaux de réhabilitation de la pelouse touchent à leur fin. A priori, le stade du 5-Juillet sera rouvert dans une dizaine de jours», a déclaré Ould Ali, lundi soir à Oran, en marge de la clôture du tournoi de l’amitié organisé par l’association «La Radieuse». La pelouse du grand stade de la capitale s’était sérieusement détériorée en début de saison, obligeant la tutelle à prendre la décision de fermer cette infrastructure après avoir abrité quelques rencontres, dont celles du MC Alger et de l’USM Alger, dans le cadre des coupes africaines interclubs. Le même scénario s’était produit l’année dernière, quand la même pelouse a été refaite pour avoir été endommagée pendant l’été. Le ministre de le Jeunesse et des Sports a assuré qu’il «n’y aura désormais aucune négligence, et que la nouvelle pelouse sera soigneusement entretenue à l’avenir». «Je m’engage à ce que le même scénario ne se répète plus. Les responsables de ces graves négligences ont été sanctionnés, en étant relevés de leurs fonctions. ça donnera à réfléchir à l’avenir à leurs successeurs», a encore noté le ministre, qui a insisté sur la nécessité d’assurer un entretien permanent de la nouvelle pelouse. L’imminente réouverture du stade olympique soulagera en particulier les responsables de la Ligue de football professionnel qui éprouvent des difficultés pour domicilier les six clubs de la capitale évoluant en Ligue 1, surtout après la non-homologation du stade 1er-Novembre de Mohammadia (El-Harrach). Deux stades seulement (Omar-Hamadi et 20-Août) abritent les matchs des six clubs en question depuis le début de cet exercice, rappelle-t-on. (APS)