Mascara : Répondre aux attentes des jeunes

Les partis en course dans cette échéance électorale vont ouvrir leurs permanences dans des locaux qu’ils louent chez les particuliers pour des loyers payés rubis sur l’ongle pour les trois semaines que va durer la campagne électorale, puisque tout juste après, ces formations politiques se fonderont dans la nature comme par enchantement. Les citoyens, interrogés à ce propos, nous affirment qu’ils iront voter pour les personnes qui vont travailler pour exprimer fidèlement les préoccupations des électeurs, les choses, disent-ils, ont changé, nous affirment ce groupe de jeunes parmi lesquels ceux et celles qui vont voter pour la première fois et ce n’est ni Amine, Ali, Imène ou Lamia qui nous contrediront. Quant à l'enjeu des élections locales nous nous sommes rendus compte que l’intérêt pour le choix de leurs élus locaux aussi bien dans les communes que pour l'APW est objet de remarque et de critique pour la simple raison, disent-ils, que cette échéance intervient à un moment qui ne ressemble guère à celui d’hier, que le choix des hommes est primordial dans cette nouvelle donne. La commune de Mascara, qui est le chef-lieu de la wilaya et qui compte une population assez importante en milieu urbain, et autant de douars, mérite des hommes capables de la gérer convenablement. Ils insistent sur la présence de la gent féminine dans les sphères de décision à l'échelle de la commune et de la wilaya, il n’est pas difficile pour les partis FLN, RND, MPA, MSP et autres de chercher de nouveaux candidats-acteurs, il est plus pratique de reconduire les mêmes comédiens pour continuer la suite de cette série de déjà vu, pour authentifier une nouvelle fois le nouveau slogan politique. On prend les mêmes et on recommence. Ainsi, pour la stabilité des communes à travers le pays, les prochaines assemblées ne devront pas connaître de bouleversements majeurs si les mêmes élus seront repêchés par leur parti pour chapeauter les listes de candidatures. Certaines de ces personnes sont toujours indispensables, compte tenu de leur parcours, de leur CV et leur expérience mais il ne faut pas occulter la présence des jeunes universitaires et intellectuels sinon comment expliquer le phénomène de renouveau, qui doit prévaloir dans cet échiquier politique.

Certains élus, qui ont montré durant leur mandat toute leur incompétence, se croient encore utiles, nous disent ces jeunes électeurs rencontrés au bureau des élections de Tighennif affairés à retirer leur carte d’électeur après avoir changé de domicile. Que ces messieurs, rétorquent d’autres citoyens, sachent que ce n’est pas les partis qui sont si mauvais, mais les personnes qui remplissent leurs rangs, ces opportunistes qui ne s’arrêtent pas de porter atteinte à l’image de l’Etat algérien. Notre pays a besoin de ses enfants, mais en hommes intègres qui cherchent l’intérêt de leur pays avant les intérêts personnels, le peuple en a marre de voir les mêmes figures avec les mêmes habitudes, soyons sincère et sachons choisir les hommes qui peuvent ramener du nouveau, prenant l’exemple sur d’autres pays, où un élu local peut discuter toute une loi, peut présenter des arguments valables pour arrêter ou faire démarrer un projet.

Nos élus dans leur majorité ne cherchent pas à discuter des problèmes que vivent leurs collectivités locales, les communes en particulier. Ils se contentent d’être présents sur des listes électorales le jour du vote et puis c’est l’éclipse, ignorant comment s’organise la démocratie locale. Le panel des candidats est constitué essentiellement de jeunes des deux sexes parmi lesquels des cadres, des fonctionnaires, des enseignants, des professeurs universitaires, des médecins au niveau de l’APW et d’autres qui succèdent à eux-mêmes dans plusieurs communes rurales comme Sehailia, Sidi Kada, Khalouia, Menaouer à titre d’exemple mais le verdict des urnes est capital.