Zighoud-Youcef (Constantine) : Les habitants optimistes

Située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Constantine, la commune de Zighoud Youcef, anciennement Condé-Smendou, en butte à de nombreux maux, notamment par rapport à son relief particulièrement accidenté, espère, si l’on se réfère aux citoyens approchés, beaucoup des prochaines élections locales.

En effet, quand bien même qu’elle dispose, depuis près d’un quart de siècle, d’une zone d’activité commerciale (ZAC), cette localité n’en demeure pas moins à vocation quasi exclusivement agricole, et ce grâce notamment à sa richesse en nappes phréatiques et sources naturelles. Cependant, si celles-ci profitent à l’agriculture, les problèmes de desserte en eau potable au niveau des mechtas éloignées du centre de la commune, à l’image de celle de Mihoubi, se posent avec acuité ces dernières années.

Il est donc tout naturel que cette préoccupation figure en bonne place dans les propos des habitants : « Il y a de l’eau, mais pas dans nos robinets !», s’exclame Mohamed, 53 ans, «nous avons eu des promesses dans ce sens, mais nous n’avons encore rien vu».

À propos de ce qu’ils attendent de la nouvelle APC, ce dernier déclare : «Qu’il améliore notre quotidien. Nous savons pertinemment que certains aspects liés au développement local dépassent les élus, mais ceux-ci peuvent contribuer, dans une grande mesure, au bien-être du citoyen».

Tahar, son voisin de table du café bondé situé sur l’avenue principale de Smendou, évoque quant à lui le problème de transport vers le chef-lieu de wilaya : «Les transporteurs privés refusent de travailler passé 16 h, au prétexte d’une faible rentabilité, et ce sont les étudiants et les travailleurs qui en paient le prix ! Certes, la remise en service du train de banlieue, il y a quelques années, nous rend d’énormes services, mais cela reste insuffisant», et de proposer en guise de solution d’«astreindre les transporteurs à prolonger leurs horaires de travail». Au sujet des élections locales prévues dans moins d’un mois, Mohamed se montre optimiste : «Comparativement à d’autres communes, notamment celle du chef-lieu, Zighoud Youcef n’a pas connu de remous particuliers lors de cette mandature, et il y a eu de bonnes choses de réalisées, maintenant, il ne tient qu’à nous d’être pertinents dans le choix des hommes». Même son de cloche chez Ratiba, contractuelle ANEM dans une entreprise privée sise à la zone d’activité : «Nous espérons vraiment voir notre cadre de vie s’améliorer, et les élections locales sont une occasion d’amorcer un changement dans ce sens», a-t-elle martelé, exhortant les habitants de la commune, notamment les plus jeunes, à se rendre en masse aux urnes : «Nous avons notre destin entre nos mains, et de notre attitude dépendra grandement l’avenir de Zighoud Youcef, et par extension, celui de toute la wilaya de Constantine, il est impératif que nous allons aux urnes pour décider de notre avenir mais aussi contribuer à bâtir un avenir meilleur pour nous».

