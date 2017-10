Parti des travailleurs : La femme en bonne place dans les listes

Un mois nous sépare des élections locales et les partis vont jouer leur va-tout afin de sortir du lot et s’imposer dans cette épreuve. C’est le cas du Parti des travailleurs qui s’est engagé dans les prochaines échéances avec 500 listes pour les APC et 38 listes pour les APW.

Invité de la radio Chaîne III, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, a fixé des règles et des principes à respecter : «Nous avons décidé de donner la priorité à la qualité», «énormément de cadres se présenteront dans les listes du PT, des médecins, des avocats, des militants politiques, des gestionnaires et des syndicalistes qui cumulent beaucoup d’expériences».

Pour mettre plus d’atouts du côté de son parti, Louisa Hanoune soulignera que la confection des listes était axée sur «la conjugaison du renouveau avec la continuité», des militants qui, selon elle, vont se battre, des hommes et des femmes qui vont aller dans les mairies et des assemblées de wilaya pour combattre les dérives, défendre les biens des communes et des wilayas, contrecarrer la prédation des biens publics mais aussi combattre avec force la corruption.

Mme Hanoune précisera que le combat mené par son parti à l’échelle nationale est décliné au niveau des assemblées communales, des wilayas et même à l’APN pour faire entendre sa voix et répondre aux attentes des citoyens. Sur un autre registre, celui de la place de la femme dans les listes de candidats que présente le Parti des travailleurs, la secrétaire générale a affirmé que son parti milite depuis toujours pour la légalité en droit et devant la loi entre les femmes et les hommes, «nous avons commencé la bataille dans les instances du parti».

Elle expliquera qu’en 2007 le PT était «le seul parti à avoir déposé des listes paritaires pour les législatives, c’était une vraie bataille dans laquelle toute la direction s’est impliquée. Il fallait expliquer aux maris, aux pères et aux frères qui étaient réticents, la nécessité de voir une femme candidate».

Mohamed Mendaci