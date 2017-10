Elections locales du 23 novembre : Répartition des créneaux horaires

Dernière ligne droite avant le lancement effectif de la campagne électorale. Le tirage au sort pour la répartition des tranches horaires de diffusion des interventions des partis politiques et des alliances en lice, à travers les médias audiovisuels, aura lieu, ce matin à Alger.

Dans son dernier communiqué la Haute instance indépendante de surveillance des élections a tenu à citer les référents légaux de cette opération qu’abritera le palais de la culture Moufdi-Zakaria. Il s’agit notamment de l’article 177 de la loi organique relative au régime électoral ainsi que des dispositions contenues dans les articles 123 et 36 de la loi organique relative à la HIISE. L’autre précision incluse dans le communiqué de l’instance que préside Abdelwahab Derbal fait état que ses services ont invité l’ensemble des partis politiques et alliances concernées par l’opération du tirage au sort d’aujourd’hui. A équidistance entre les partis politiques et l’administration, la HIISE n’a eu de cesse de plaider pour le respect absolu des lois de la République, comme condition sine qua non pour le succès du prochaine scrutin. Abdelwahab Derbal estime en outre que ces élections nécessitent une implication énergique. «La bataille doit être menée actuellement par tous les partenaires, qu’ils soient membres de parti, de l’instance, au sein de l’administration, la presse ou même la société civile», a réitéré à maintes reprises M. Derbal au cours de ses récentes visites qu’il a effectuées dans différentes wilayas du pays. Il a même mis en avant le fait que c’est de cette mobilisation générale que dépendra la crédibilité des futurs élus des assemblées communales et de wilaya. Au cours de ces visites de travail, le président de la HIISE a également longuement insisté sur un assainissement des plus optimisé du fichier électoral qui a également son impact, appuie-t-il en termes de crédibilité du scrutin. Derbal se dit convaincu qu’une meilleure maîtrise du fichier électoral évitera l’interprétation erronée en rapport non seulement avec les résultats définitifs du scrutin mais également en ce qui concerne le taux de participation des électeurs. A l’évidence, toutes ses conditions que revendiquent ouvertement M. Derbal sont à coup sûr examinées dans le menu détail au sein de la commission mixte regroupant des membres de la HIISE et des représentants du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. A relever, a ce propos que ce département ministériel n’a ménagé aucun effort dans le cadre des préparatifs du prochain scrutin pour lequel toutes les conditions sont d’ores et déjà réunies. Il n’en demeure pas moins pour autant que le plein succès de ce rendez-vous électoral réside aussi dans la qualité des programmes électoraux que l’ont peut qualifier de véritable baromètre de la mobilisation des électeurs. Pour revenir par ailleurs à l’opération du tirage au sort pour la répartitions des tranches horaires de diffusion des interventions des partis politiques et des alliances à travers les médias audiovisuel, celle-ci fait suite, rappelle-t-on, à l’opération d’affectation des numéros d’identification nationale pour ces mêmes partis en lice qui a eue lieu jeudi dernier à Alger sous l’égide de la HIISE.

Karim Aoudia