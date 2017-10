M’sila : peu d’engouement pour la mammographie

Les femmes de la wilaya de M’sila concernées par le dépistage contre le cancer du sein «boudent», pour la majorité d’entre elles, la mammographie, ont affirmé mardi les participants à une journée de sensibilisation contre le cancer du sein ouverte à la bibliothèque centrale de la ville. Dans une déclaration à l’APS, le Dr. Walid Boudiaf, gynécologue à M’sila, appelle toute la société à «mettre un terme à ce problème qui freine toutes les initiatives visant à lutter contre le cancer du sein dans cette wilaya». Dr. Boudiaf a ajouté que cette journée vise à sensibiliser les femmes au dépistage précoce du cancer du sein et de l’utérus, seule option pouvant contribuer à la guérison de cette maladie. Pour Mme Karima Benmohamed, membre de l’association nationale «El-Fadjr», la cause principale du manque d’empressement des femmes pour la mammographie est dû au manque de moyens dont souffre notamment les femmes démunies, vu le coût de la mammographie pratiquée à 2.500 DA et celui de l’IRM (imagerie par résonnance magnétique) à plus de 4.000 DA dans les établissements de radiologie privés. Les participants ont appelé, à cette occasion, les responsables locaux de la santé à faire le nécessaire et recruter des techniciens spécialisés pour pouvoir exploiter les deux mammographes (appareils de mammographie) dont dispose, depuis plusieurs années, la maternité du chef-lieu de la wilaya de M’sila. (APS)