Sensibilisation au don d’organes : Nécessaire appui du discours religieux

Le discours religieux constitue un appui important à la sensibilisation à l’importance du don d’organes et à l’allègement de la souffrance des malades, ont estimé à Khenchela les participants à une journée de sensibilisation sur le don d’organes. Les fatwas des principales institutions religieuses sont favorables au don d’organes à un malade par un vivant ou par une personne décédée sous certaines conditions dont l’autorisation explicite du donneur et que le don ne soit pas préjudiciable pour le donneur, a indiqué à l’occasion Messaoud Cherimssène, imam de la mosquée Emir Abdelkader de Khenchela. Il a insisté sur l’importance de l’éducation sanitaire et la diffusion de la culture du don d’organes qui contribue à sauver une vie, citant un verset du saint Coran stipulant que celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l’humanité. Durant cette rencontre ayant réuni des médecins de Batna et de Khenchela, le Pr. Moadh Abid, chef du service chirurgie au CHU de Batna, a passé en revue les exigences médicales requises pour procéder à une greffe d’organes et les analyses préalables à effectuer pour déterminer la compatibilité entre le donneur et le récepteur. Selon ce praticien spécialiste, les médecins exerçant dans les différents hôpitaux du pays ont prouvé leurs compétences par le succès des multiples greffes qu’ils réalisent régulièrement, insistant, à ce propos, sur l’importance de la sensibilisation du public à travers les médias en faveur du don d’organes. La wilaya de Khenchela a bénéficié depuis début 2017 de 18 greffes rénales dans le cadre du jumelage entre les hôpitaux de Khenchela et de Batna, a souligné à l’occasion le directeur de wilaya de la santé, Fayçal Nemouchi.