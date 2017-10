Agence thématique de recherche en sciences de santé : 859 projets agréés

Pas moins de 859 projets de recherches en santé et sciences biomédicales ont été agréés et soutenus par l’Agence thématique de recherche en sciences de santé (ATRSS) depuis sa création en janvier 2012, a-t-on appris à l’occasion de journées «Portes ouvertes» sur cet organisme à Bechar. Ces projets, dont 50 résultant du dernier appel à projets lancé en 2014 sont en cours de financement et sont pluriannuels (en moyenne 2 à 3 ans), sont financés par le biais du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique, dans le but de développer de nouveaux procédés et techniques de soins pour mieux faire face aux pathologies diverses et leur impact sur la santé de la population. L’ATRSS inscrit aussi son action dans une dynamique de développement régional et international dont la finalité est la promotion de la santé de la population, grâce à sa vocation de développement de la recherche intersectorielle en santé et sciences biomédicales à travers les axes retenus dans le programme national de recherche en santé, ont expliqué des responsables de cette agence dont le siège est à Oran. Ces «Portes ouvertes», qui vont se poursuivre aujourd’hui, ont permis à un large public, surtout aux étudiants de l’université Tahri-Mohamed de Bechar, de connaître son fonctionnement et ses prérogatives en matière de développement de la recherche en santé.