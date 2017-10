Plan national contre le cancer initié par le président de la République : Très ambitieux selon la représentante de l’OMS

Les premières prévisions données par ce réseau national indiquent que l’Algérie qui, en 2015, a compté 41.870 nouveaux cas de cancer, atteindra les 50.034 nouveaux cas en 2020, puis 61.031 nouveaux cas d’ici 2025.

Des statistiques alarmantes qui on poussé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui à instruire les directeurs de la santé publique des 48 wilayas à mettre en place tous les moyens nécessaires à la généralisation des registres Cancer de population.

«A partir de 2018, je ne veux plus entendre parler d’un problème posé par une wilaya. Les DSP sont tenus de respecter les engagements de la tutelle vis-à-vis de la mise en place du plan nationale de cancer», a-t-il averti.

Le ministre, qui a présidé la réunion annuelle du réseau national des registres du cancer de population, a tenu à saluer l’effort fourni par les coordinateurs des 48 registres des wilayas d’Algérie, pour la consolidation des registres existants et la mise en place des nouveaux registres. Il a, dans ce sens, souligné l’importance des registres Cancer de population, qui, a-t-il dit, constituent un outil indispensable dans la surveillance épidémiologique des cancers. «C’est un moyen de collecte, de stockage et d’interprétation des données relatives aux malades atteints de cancer. La surveillance des cancers est «une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge», a affirmé le ministre. M. Hasbellaoui a souligné que les données épidémiologiques issues du réseau national des registres des cancers, mis en place depuis 2014, s’inscrivent dans la tendance évolutive mondiale compte tenu du vieillissement de la population algérienne et des facteurs de risque résultant de la transition épidémiologique qu’a traversée le pays. Il a rappelé, par la même occasion, que la création du réseau national des registres du cancer, le premier du genre en Afrique, articulé autour de trois coordinations régionales (Sétif, Alger, Oran), permet à l’Algérie de disposer de données fiables conformément aux standards internationaux.

Le ministre de la Santé a relevé que le plan national anti-cancer (2015-2019), adopté en 2015, vient par son axe stratégique 6 et l’arrêté n°22 du 18 février 2014 renforcer et institutionnaliser les registres de cancer existants et leur généralisation à travers l’ensemble des wilayas.

Il a noté que l'objectif de ces registres est de déterminer notamment l’incidence des cas de patients atteints de cancer, la tendance de la maladie, l’évolution et la répartition géographique.

Dans ce contexte il a fait savoir que le principal défi consiste à disposer de données fiables relatives aux cancers compte tenu de leur importance majeure dans la prise de décision dans le cadre du plan national anti-cancer.

Le ministre a ajouté que l'évaluation annuelle du réseau national des registres du cancer vise notamment à présenter et à partager les résultats des activités du réseau, institutionnaliser la rétro-information dans ce domaine, identifier les défis et arrêter la feuille de route de ce réseau national dans le souci de l’amélioration de la qualité de l’information.



Le satisfecit de l’OMS



M. Hasbellaoui a soutenu que son département a privilégié une démarche qui fait prévaloir la concertation, la participation, et l’appropriation dans la perspective d’un engagement de tous dans la mise en œuvre du plan national de lutte contre le cancer.

Prenant la parole, Mme Nkurunziza Triphonie représentante par intérim de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, a souligné que l’Algérie est en bonne voie quant à la prise en charge des cancéreux. «Le plan national anti-cancer initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la période 2015-2019 est très ambitieux et le fait qu’il soit mis en œuvre sous sa houlette, reflète toute l’importance qu’il accorde à la prise en charge et à la prévention de cette maladie», a-t-elle affirmé.

Mme Nkurunziza a, dans ce sens, appelé l’Algérie à poursuivre le travail effectué jusque-là dans ce domaine «l’OMS soutient l’Algérie afin de s’acheminer ensemble vers les Objectifs du développement durable (ODD) de 2030», a-t-elle indiqué.

Elle a particulièrement insisté sur l’importance du volet de la prévention pour faire face à une maladie aussi redoutable, même si cela peut être couteux, il est «nécessaire» de rapprocher les services de soins des patients. A l’OMS, nous conseillons que les soins de santé soient centrés sur la personne, d’ailleurs je félicite l’Algérie pour l’acquisition de nouveaux accélérateurs», a-t-elle conclu.

Intervenant en sa qualité de chargé de l’élaboration et du suivi du Plan anti-cancer, le professeur Messaoud Zitouni a relevé l’importance de décortiquer les statistiques et autres données sur la maladie afin de présenter des solutions plus pertinentes et plus adaptées contre cette maladie. «Partout dans le monde, les vrais registres du cancer ne donnent pas uniquement des chiffres, mais aussi des orientations et des directives», a-t-il souligné.

Il a fait savoir que les données nationales inhérentes au cancer font ressortir des disparités géographiques sans toutefois une prévalence de la maladie dans une région par rapport à une autre.

Dans sa présentation des données nationale des registre du cancer, le professeur Hamdi Cherifi a fait savoir que le taux de couverture du réseau des registres de cancer est de 52%, soit plus de 20 millions d’habitants contre un taux de couverture de 33% en Tunisie, 18% au Maroc et 24% en France.

Il fera savoir aussi que le cancer du poumon occupe la première place chez l’homme. Ils sont actuellement 3.338 nouveaux cas avec un âge moyen de 61 ans. En 2025, ils seront 4.850 nouveaux cas.

Le professeur a fait remarquer que le cancer du sein occupe la première position chez la femme dans l’ensemble des registres du cancer, soit dans toutes les wilayas couvertes. Contrairement à l’homme, où il existe des disparités en matière de localisation.

Sarah A. Benali Cherif

• Incidence du cancer très élevée dans la capitale

Selon les données du Registre de Cancer du Centre, la capitale enregistre une incidence «très» élevée avec 151,7 nouveaux cas. 120 nouveaux cas pour 100.000 hommes et 146 pour 100.000 femmes.



• Réalisation prochaine d'un hôpital pour enfants cancéreux à Blida

«L’association «El Badr» d’aide aux malades atteints du cancer vient de bénéficier d’une assiette foncière à Blida pour la réalisation d’un centre de cancérologie pédiatrique», a affirmé son président Dr. Mustapha Moussaoui.

S’exprimant, hier, sur les ondes de la radio algérienne, plus précisément, dans l'émission «Daif el Sabah» (invité de la matinée) de la chaîne 1, Dr. Mustapha Moussaoui a fait ce projet qui s'étend sur une superficie de 3.000 m2 et dont le coût de réalisation est estimé à plus d'un milliard de dinars dépend de la générosité des bienfaiteurs.

Selon le Dr. Moussaoui, ce futur centre de cancérologie pédiatrique englobera quatre blocs, dont un hôpital de 60 lits pour le traitement d’enfants atteints de différents types de cancers, et qui sera géré par le ministère de la Santé, un bloc pour l’hébergement d’enfants malades et de leurs familles et un bloc pour l’éducation, l’enseignement et les loisirs.

S. A. B. C.