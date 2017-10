La justice pénale dans la lutte contre le terrorisme : L'APN prend part à un atelier de travail au caire

L'Assemblée populaire nationale (APN) prend part, depuis hier au Caire, à l'atelier de travail régional, organisé par l'Institut international de justice et de la primauté de la loi, sous le slogan «Le rôle de la ligue des parlementaires et des représentants de la justice pénale en matière de lutte contre le terrorisme : mise en œuvre des recommandations de Valletta issues du Forum mondial de lutte contre le terrorisme», indique un communiqué de l'Assemblée. Cet atelier sera consacré à «l'examen du rôle des parlementaires dans la définition des actions relatives à l'instruction, à la justice et aux mesures procédurales au sein de l'Etat en matière de lutte contre le terrorisme et son rôle dans la promulgation des législations pour une lutte efficace contre le terrorisme, le contrôle des politiques et la préservation de la sécurité régionale.

L'APN sera représentée à ces travaux par le député Brahim Laaroussi. (APS)