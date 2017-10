Jijel : Un terroriste abattu et deux enfants pris en otage libérés

«Suite aux opérations de qualité exécutées par nos unités à Jijel et Batna/5e RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, ce matin du 24 octobre 2017 à Jijel, un dangereux terroriste en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, et ce, lors d’une opération d’assaut et de destruction d’un camp pour terroristes», indique un communiqué de l’ANP. «L’opération a également permis la libération de deux enfants âgés respectivement de cinq et sept ans, pris en otages par le criminel abattu», ajoute la même source.

Ainsi, «le bilan de ces opérations, toujours en cours, s’élève à cinq terroristes éliminés et deux autres capturés, en plus de cinq femmes terroristes arrêtées et la récupération de six pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, deux pistolets automatiques et une quantité de munitions».

Ces résultats dénotent «la ferme détermination des forces de l’Armée nationale populaire pour l’éradication définitive du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays. Ils démontrent également l’état de désespoir des résidus de ces criminels, qui utilisent même des enfants pour exécuter leurs crimes abjects», note le communiqué du MDN. (APS)