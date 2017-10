Batna et Aïn Defla : Trois casemates et une bombe artisanale détruites

Trois casemates pour terroristes contenant des subsistances de vivre et une bombe de confection artisanale ont été découvertes et détruites lundi à Batna et Aïn Defla par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. « Dans le même contexte, et suite à l’opération de «qualité» menée à Jijel/5e RM par un détachement de l’ANP, ayant permis d’éliminer deux dangereux terroristes, il a été procédé à «l’identification d’un d’entre eux. Il s’agit de B. Abderazzak alias Abou El Baraa», souligne le MDN. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, à El Oued/4e RM, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, «13 contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, 10 détecteurs de métaux, 1.380 litres de carburant, 2 téléphones satellitaires et 4.406 sacs de tabac, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé 4 narcotrafiquants et saisi 14,3 kilogrammes de kif traité à Tlemcen/2e RM et Biskra/4e RM».