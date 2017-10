Afripol salue l’efficacité algérienne

Le directeur exécutif du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), Tarek Ahmed Sharif, a affirmé hier à Alger qu'Afripol «atteindra» tous les objectifs pour lesquels il avait été créé, à travers la mise en œuvre des mesures «nécessaires» en matière de lutte contre le terrorisme et toutes formes de criminalité. «Afripol poursuivra la réalisation de tous les objectifs tracés à travers la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la lutte contre la criminalité et le terrorisme», a indiqué M. Ahmed Sharif dans son allocution d'ouverture de l'atelier de travail sur «le renforcement des capacités de lutte contre le crime organisé transfrontalier, la cybercriminalité et le terrorisme», précisant que cette rencontre était l'occasion d'échanger les expériences entre les Etats membres d'Afripol et de définir les défis sécuritaires en matière de lutte contre toute forme de criminalité pour la préservation de la stabilité des pays africains. Après avoir rappelé que cette rencontre était le premier atelier de formation organisé dans le cadre du mécanisme Afripol, visant la mise en œuvre du programme d'action de la première Assemblée d'Afripol, tenue en mai dernier à Alger, il a indiqué que la formation était «l'un des principaux volets» du programme d'action d'Afripol, basé essentiellement sur «l'échange de vues et d'expériences et la formation en matière de lutte contre le terrorisme» pour la réalisation de davantage de progrès en matière de lutte contre la criminalité. «Les groupes terroristes qui se sont alliés au niveau international utilisent à présent des technologies de pointe, d'où l'importance d'Afripol qui est l'espace idoine pour développer et conjuguer tous les efforts» afin de lutter contre la criminalité, a-t-il estimé. Le responsable a salué le rôle de l'UA dans le règlement des crises qui est à même de «rétablir la sécurité et la paix en Afrique».

Le directeur exécutif d'Afripol a salué le rôle de l'Algérie dans le soutien de cette organisation, remerciant le président d'Afripol et directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel pour «avoir mobilisé tous les moyens nécessaires» à la réalisation des objectifs de ce Mécanisme africain. En marge de l'atelier, les représentants des polices africaines ont salué «l'expérience» de la police algérienne dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Le représentant de la République du Congo a mis en avant «l'expérience pionnière» de la police algérienne qui continue «à consentir des efforts importants dans la lutte contre le crime et ses incidences», soulignant l'importance de participer à ces rencontres pour tirer profit de l'expérience de la police algérienne et partant connaître les différents dangers des groupes criminels. Les défis sécuritaires en Afrique sont désormais «communs», a-t-il précisé.

Le représentant de la police malienne, Mamatou Togola, a salué «le soutien et l'appui» fournis par l'Algérie à son pays, mettant l'accent sur la coopération internationale en matière de lutte contre le crime et le terrorisme «sans laquelle les choses seraient plus complexes».

Cet atelier abrité par l'Algérie se veut «une occasion favorable à l'échange d'expériences et d'expertises». Qualifiant «le travail des services de police africains dans le cadre de l'Afripol de rêve devenu réalité», le représentant de la police ougandaise a insisté sur l'impératif de «faire face aux menaces criminelles et terroristes». Les travaux de l'atelier auquel prennent part les représentants des polices africaines, d'Interpol et d'Europol, se poursuivent jusqu'à mercredi sous forme d'ateliers thématiques sur les défis en matière de lutte contre le crime organisé et le terrorisme et la consolidation de la coopération dans ce domaine. (APS)